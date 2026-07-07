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Toàn cảnh bến xe thứ 7 ở Hà Nội trước ngày khai thác

| | Bất động sản

Sau hơn một năm thi công, bến xe khách Yên Sở đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2026 với công suất 800-1.000 lượt xe/ngày.

Sau hơn một năm triển khai xây dựng, dự án bến xe khách Yên Sở (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Khi đưa vào khai thác, đây sẽ là bến xe khách thứ 7 của Thủ đô, đồng thời được kỳ vọng góp phần giảm tải cho bến xe Giáp Bát khi tiếp nhận nhiều tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nhất là các tuyến đi các tỉnh phía Nam.

Đầu năm 2025, UBND TP Hà Nội quyết định cho Công ty CP Bến xe Thanh Trì thuê 27.577,3 m² đất tại phường Yên Sở để thực hiện dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở. Dự án có thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/12/2066, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng và được quy hoạch nhằm giảm áp lực cho bến xe Giáp Bát, một trong những đầu mối giao thông lớn ở cửa ngõ phía Nam thành phố.

Dự án được khởi công trong quý II/2025. Theo thiết kế, công trình có diện tích xây dựng khoảng 3.445 m², tổng diện tích sàn hơn 14.500 m² và cao 19,2 m. Toàn bộ công trình gồm ba tầng nổi và một tầng hầm.

Điểm nổi bật của dự án là tầng hầm rộng khoảng 5.000 m², được bố trí làm nơi trông giữ phương tiện cho hành khách. Theo thông tin từ dự án, đây là bến xe khách đầu tiên của Hà Nội được thiết kế tầng hầm với quy mô lớn, góp phần tăng khả năng phục vụ và giảm áp lực đỗ xe tại khu vực mặt đất.

Trung tâm của bến xe là tòa nhà hình tròn có diện tích khoảng 2.000 m². Theo phương án bố trí công năng, tầng một sẽ là khu bán vé kết hợp showroom, trong khi tầng hai được sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời gian chờ xe.

Công trình nằm trên trục đường Vành đai 3, tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn của Hà Nội. Từ đây đến bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và cách bến xe Giáp Bát khoảng 5 km, thuận lợi cho việc kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu cũng như tổ chức luồng xe khách liên tỉnh.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường những ngày đầu tháng 7/2026, nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Mặt ngoài công trình đã được lắp đặt hệ thống kính cường lực trên nhiều khu vực, tạo diện mạo hiện đại cho toàn bộ dự án.

Phần mái của tòa nhà trung tâm cũng đã hoàn thành lắp đặt. Trong khi đó, các công nhân đang tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng bên trong tòa nhà.

Không chỉ khu trung tâm, một số nhà chức năng khác cũng được lắp trần kính nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên, góp phần tạo không gian thông thoáng cho công trình.

Bên ngoài công trình, các đơn vị thi công đang triển khai san nền, thảm nhựa, đổ bê tông các tuyến đường nội bộ và trồng cây xanh nhằm hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan của bến xe.

Theo thiết kế, sau khi đi vào hoạt động, bến xe khách Yên Sở sẽ có công suất phục vụ từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày. Đây sẽ là nơi tiếp nhận nhiều tuyến xe khách liên tỉnh từ bến xe Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi các tỉnh phía Nam, góp phần giảm áp lực cho hệ thống bến xe hiện hữu.

Nằm ngay trên trục đường Vành đai 3, tuyến đường có mật độ phương tiện rất lớn cả ban ngày lẫn ban đêm, việc đưa bến xe vào khai thác được kỳ vọng sẽ giúp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2026.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

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