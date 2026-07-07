Toàn cảnh bến xe thứ 7 ở Hà Nội trước ngày khai thác
Theo Viên Minh/VTC News |
07-07-2026 - 16:27 PM |
Bất động sản
Sau hơn một năm thi công, bến xe khách Yên Sở đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2026 với công suất 800-1.000 lượt xe/ngày.
- 07-07-2026
- 07-07-2026
- 07-07-2026
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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