Toàn cảnh đại công trường 920 tỷ giải cứu ngập úng phía Tây Bắc Thủ đô

16-03-2026 - 13:41 PM | Bất động sản

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương trị giá hơn 920 tỷ đồng đang gấp rút thi công nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cho 350 ha khu vực phía Tây Bắc Thủ đô. Công trình đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bổ cập nước, cải thiện môi trường sinh thái cho dòng sông Tô Lịch.

Toàn cảnh dự án cải tạo khẩn cấp tuyến kênh Thụy Phương nhìn từ trên cao. Đây là công trình trọng điểm được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của UBND TP Hà Nội nhằm xử lý tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu đô thị lớn như Resco, Ecohome, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây và Ciputra...

Với tổng mức đầu tư khoảng 920,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, công trình có mục tiêu tăng cường khả năng thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha, giảm ngập cho nhiều khu vực, đồng thời bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 m³/s.

Những ngày này, dọc tuyến kênh từ trạm bơm Thụy Phương đến các trục đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, không khí thi công vô cùng khẩn trương.

Các mũi thi công đồng loạt triển khai nhiều hạng mục khó như đóng cừ thép, đào đất lòng kênh và thi công dầm đáy.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án, đoạn kênh từ Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng hiện triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công. Các hạng mục từ đóng cừ thép, đổ bê tông dầm đỉnh đến đào đất lòng kênh, thi công cống hộp... đều đang được đẩy nhanh để kịp tiến độ

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục then chốt trước ngày 30/4/2026, bao gồm cả việc lắp đặt trạm bơm tiêu và bổ cập nước lưu lượng 5m³/s, cùng hệ thống cống hộp 3x3m chạy dọc phố Hoàng Minh Thảo.

Việc đưa dự án về đích đúng hạn không chỉ giải quyết dứt điểm nỗi lo ngập úng cho hàng nghìn hộ dân phía Tây Bắc, mà còn tạo cú hích quan trọng trong việc cải thiện cảnh quan và môi trường sinh thái cho dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô.

Vị trí dự án trên bản đồ.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

