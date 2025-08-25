Toàn cảnh điểm chuẩn đại học năm 2025: Sư phạm tiếp tục giữ vững "ngôi vương", kinh tế nhiều biến động!

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT. Nếu như năm ngoái thí sinh "choáng" vì điểm chuẩn cao ngất ngưởng thì năm nay, mức điểm chuẩn vào các trường càng khiến sĩ tử và phụ huynh phải xôn xao.

Nhiều trường có điểm chuẩn chạm ngưỡng 30 điểm

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận tình trạng điểm chuẩn "kịch trần" ở một số ngành học vốn rất khắt khe trong tuyển chọn. Có thể kể đến như Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung của Đại học Huế và Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự, hay Y khoa của Học viện Quân y, tất cả những ngành này đều có điểm chuẩn 30/30.

Tuy nhiên điểm chuẩn này phụ thuộc vào cách tính điểm riêng của nhà trường. Thế nhưng cũng không thể phủ định sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt ở các ngành học vốn luôn hot. Thí sinh muốn "lọt cửa" không chỉ cần học lực siêu khủng mà còn phải nằm trong top cực kỳ nhỏ.

Nhóm ngành Sư phạm: Giữ vững vị thế "đỉnh bảng"

Năm nay, điểm chuẩn nhóm ngành Sư phạm vẫn ở mức cao chót vót. Theo đó, giữ "ngôi vương" điểm chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 thuộc về ngành Sư phạm tiếng Anh, tiếng Trung của Đại học Huế và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 30 điểm.

Tại Đại học Giáo dục (Đại học quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn cao nhất trường thuộc về nhóm Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý là 29,84 điểm. Đứng ở vị trí thứ 2 là Sư phạm Lịch sử với 28,99 điểm, trong khi mặt bằng chung dao động từ 25,37 đến gần 30 điểm.

Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, những ngành vốn được coi là "cửa khó" như Sư phạm Toán học, Ngữ văn cũng duy trì mức trên 27 điểm. Ở phía Nam, Đại học Sư phạm TP.HCM cũng không hề kém cạnh khi Sư phạm Vật lý, Toán học, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử - Địa lý đều lấy từ 27 trở lên.

Dễ thấy, Sư phạm đang giữ vững phong độ, đặc biệt là ở những ngành ngoại ngữ và khoa học xã hội, bất chấp lo ngại về áp lực nghề nghiệp trong tương lai.

Nhóm ngành Kinh tế: Biến động nhưng vẫn "nóng"

Khối ngành Kinh tế vốn luôn đông thí sinh năm nay có nhiều biến động nhưng sức hút thì chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là ở các trường thuộc nhóm "BIG4".

Là "thủ lĩnh" trong khối các trường kinh tế công lập, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) lấy điểm chuẩn ở mức từ 23 đến 28,83 điểm, trong đó ngành Thương mại điện tử lấy cao nhất. Nhiều ngành khác có ngưỡng trúng tuyển trên 28, như Kiếm toán, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quan hệ công chúng... Theo thống kê của trường, 40/73 ngành lấy điểm chuẩn trên 26, cho thấy mức độ cạnh tranh cực gắt.

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) năm nay công bố mức điểm chuẩn dao động từ 24 đến 28,5. Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 với hệ số nhân đôi môn toán. So với điểm chuẩn các năm trước, ngành cao nhất của FTU vẫn duy trì ở mức 28,5 điểm. Song năm nay, ngành có điểm chuẩn thấp nhất đã xuống mức 25 điểm. Một số ngành của trường có điểm chuẩn trên 27 điểm, gồm: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chương trình định hướng nghề nghiệp), Kinh tế đối ngoại (chuẩn và chất lượng cao), Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao), Marketing số, Tài chính - Ngân hàng (chương trình tiên tiến).

Trong khi đó, Học viện Tài chính năm 2025 có mức điểm chuẩn dao động từ 21-26,6 điểm. Trường ghi nhận nhiều ngành có mức điểm chuẩn chạm 21 điểm, như Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, Thuế và Quản trị thuế, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Đầu tư tài chính, Kế toán quản trị và kiểm soát quản lý. Một số ngành ghi nhận ở mức điểm trên 26, gồm Tài chính - ngân hàng 2 và Marketing.

Còn tại Học viện Ngân Hàng, mức điểm trúng tuyển các ngành dao động 21-26,97. So với năm 2024, mức điểm chuẩn này thấp hơn nhiều. Những ngành nằm ở cuối bảng chỉ lấy 21 điểm gồm, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Ngân hàng và tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế. Một số ngành khác có mức điểm trúng tuyển ở mức khá cao như: Tài chính (25,16), Kinh doanh quốc tế (25,25).

Nhóm ngành Quân đội: Bứt phá ngoạn mục

Một điểm nhấn khác không thể bỏ qua chính là nhóm ngành Quân đội, khi năm nay chứng kiến mức điểm chuẩn cao kỷ lục.

Học viện Khoa học quân sự công bố ngành Quan hệ quốc tế đạt mức tuyệt đối 30 điểm đối với thí sinh nữ, trong khi Ngôn ngữ Anh cũng ở mức 26–28 điểm. Học viện Quân y ghi nhận ngành Y khoa đạt 30 điểm, còn ngành Dược dao động từ 24-28 điểm.

Một số trường khác như Học viện Biên phòng hay Trường Sĩ quan Chính trị cũng duy trì mức trên 26–27 điểm. Sự bứt phá này cho thấy ngày càng nhiều thí sinh quan tâm đến môi trường học tập kỷ luật, ổn định và giàu triển vọng nghề nghiệp.

Nhóm ngành Nhân văn: Giữ sức hút ổn định

Tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG Hà Nội, điểm chuẩn dao động từ 21,75 đến 29 điểm. Trong đó, ngành Tâm lý học dẫn đầu với 29 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), tăng 0,4 điểm so với năm ngoái. Ba ngành lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng cao nhất, với 28,95, giảm 0,15 điểm. Đông Nam Á học và Nhật Bản học cùng lấy điểm thấp nhất - 21,75.

Ở TP.HCM, trường Khoa học xã hội và nhân văn có phổ điểm chuẩn trải rộng từ 20 đến 28,55. Cao nhất là ngành Báo chí ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Nga tổ hợp D01. Hầu hết các ngành có điểm chuẩn trên 21 điểm (95,8%).

Đại học Văn hóa Hà Nội năm nay cũng có nhiều ngành của trường có điểm chuẩn trên 27 như Báo chí, Lữ hành và hướng dẫn du lịch, Văn hoá truyền thông, Văn hóa đối ngoại... Nhóm ngành này dù không bứt phá quá mạnh mẽ nhưng vẫn chứng tỏ được sức hút riêng.

Nhóm ngành Khoa học máy tính, IT

Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính - những ngành vẫn được xem là "miền đất hứa" của giới trẻ. Tại Đại học Bách Khoa (HUST), điểm chuẩn từ 19 đến 29,39, trong đó chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất. Một số ngành tiệm cận 29 như Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa.

Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội, ngành Công nghệ thông tin vẫn cao nhất với 28,19 điểm, tăng 0,39 điểm so với năm ngoái. Nhiều ngành ở ngưỡng trên 27 điểm như: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu,...

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) khoảng 24,2 đến 29,5, cao nhất ở ngành Trí tuệ nhân tạo. Mức chuẩn cao ngất ngưởng cho thấy CNTT tiếp tục là ngành "khát nhân lực" và thí sinh phải cực kỳ nỗ lực mới có thể theo đuổi.