Toàn cảnh phiên điều trần nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Trump: Có thể đối mặt mức án tử hình

Các công tố viên đã chính thức cáo buộc Tyler Robinson (22 tuổi), người bị cáo buộc giết hại nhà hoạt động chính trị nổi tiếng Charlie Kirk, với tội danh giết người nghiêm trọng vào thứ Ba (16/9) và thông báo rằng họ sẽ yêu cầu án tử hình. Vụ ám sát Kirk vào tuần trước tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley đã gây ra một làn sóng chấn động khắp cả nước Mỹ và là sự việc bạo lực mới nhất đang xé nát chính trường Mỹ.

Các công tố viên hạt Utah đã truy tố Robinson. Bản tài liệu cáo trạng dành cho nghi phạm 22 tuổi mô tả các bằng chứng do các nhà điều tra thu thập, bao gồm DNA trên vũ khí giết người và một lời thú nhận qua tin nhắn.

Lý do và mục đích của vụ giết người

Bản cáo trạng nêu rằng Robinson đã "cố ý" nhắm vào Kirk do "quan điểm hoặc nhận thức của Robinson đối với biểu hiện chính trị của Charlie Kirk". Mặc dù các công tố viên không nêu chi tiết cụ thể vấn đề nào thúc đẩy Robinson thực hiện vụ nổ súng vào ngày 10 tháng 9, nhưng bản cáo trạng đã cung cấp một số manh mối.

Trong các cuộc trò chuyện riêng biệt với bạn cùng phòng và gia đình, Robinson đã chia sẻ rằng Kirk "lan truyền quá nhiều hận thù," và anh ta "không thể chịu đựng được sự hận thù đó nữa".

Ngoài tội danh giết người nghiêm trọng, các công tố viên đã nêu ra 6 tội danh khác chống lại Robinson.

Anh ta phải đối mặt với hai tội danh cản trở công lý sau khi đã che giấu hoặc loại bỏ "vũ khí được sử dụng để bắn Charlie Kirk," và sau khi anh ta bị cáo buộc "phá hủy, che giấu, hoặc loại bỏ quần áo mà anh ta mặc trong lúc nổ súng," theo bản tài liệu.

Robinson cũng đối mặt với một tội danh sử dụng súng cầm tay và một tội danh phạm tội bạo lực trước mặt trẻ em.

Các công tố viên đã trình bày hai tội danh liên quan đến việc Robinson hướng dẫn bạn cùng phòng của mình xóa "tin nhắn buộc tội" và im lặng nếu bị cảnh sát thẩm vấn.

Tin nhắn và ghi chú bị cáo để lại cho bạn cùng phòng

Vào ngày xảy ra vụ nổ súng, Robinson đã nhắn tin cho bạn cùng phòng không rõ danh tính của mình. Bạn cùng phòng đã phát hiện ra một ghi chú viết rằng "Tôi có cơ hội loại bỏ Charlie Kirk và tôi sẽ thực hiện nó."

Robinson đã xin lỗi vì đã làm liên lụy đến bạn cùng phòng, nói rằng anh ta "hy vọng bạn giữ bí mật này cho đến khi tôi chết vì tuổi già".

Khi bạn cùng phòng hỏi tại sao anh ta bắn Kirk, bản cáo trạng nói rằng Robinson đã trả lời, "Tôi không thể chịu đựng được sự hận thù của anh ấy. Một số hận thù không thể thương lượng hòa giải." Nghi phạm nói với bạn cùng phòng rằng đã lên kế hoạch cho vụ tấn công hơn một tuần.

Robinson cũng đã nhắn tin rằng anh ta dự định lấy lại khẩu súng trường mình đã gói trong một chiếc khăn từ một "điểm giao hàng," và anh ta "lo lắng về việc cha tôi sẽ làm gì nếu tôi không mang về khẩu súng trường của ông nội".

Sau đó, Robinson đã nhắn tin cho bạn cùng phòng, chỉ dẫn họ "xóa cuộc trò chuyện này," trước khi nói rằng anh ta dự định sẽ tự thú "một cách tự nguyện".

"Đừng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào hoặc đưa ra bất kỳ bình luận nào," Robinson viết cho bạn cùng phòng. "Nếu có cảnh sát nào hỏi bạn câu hỏi nào đó, yêu cầu gặp luật sư và giữ im lặng."

Bằng chứng từ hiện trường

Tại khu rừng bên ngoài khuôn viên UVU, các nhà điều tra đã tìm thấy một khẩu súng trường có nòng xoay chứa "một viên đạn đã bắn và ba viên đạn chưa bắn," và vũ khí được bọc trong một chiếc khăn. Loại súng trường và loại đạn được bắn phù hợp với "các sự kiện mà các sĩ quan quan sát vào thời điểm và ngay sau vụ nổ súng."

Súng trường được xác định là một khẩu Mauser Model 98 30-06 caliber có nòng xoay được trang bị kính ngắm, theo tài liệu tòa án. Chiếc khăn, súng trường và đạn dược sau đó đã được gửi đi xử lý pháp y.

"DNA phù hợp với Robinson được tìm thấy trên cò súng, các bộ phận khác của súng trường, vỏ đạn đã bắn, hai trong số ba viên đạn chưa bắn, và chiếc khăn," theo bản cáo trạng.

Mỗi viên đạn bên trong súng trường có thông điệp riêng được khắc trên vỏ đạn, mà Robinson nói là "chủ yếu là một trò đùa lớn," trong tin nhắn gửi cho bạn cùng phòng.

Quá trình ra đầu thú của Robinson

Khoảng 33 giờ sau vụ nổ súng, Robinson đã tự giao nộp mình cho Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Washington cùng với bố mẹ và một người bạn gia đình.

Sớm hơn trong ngày, mẹ của Robinson tin rằng bà đã nhận ra con trai mình trong một bức ảnh giám sát của nghi phạm trên tin tức. Cha của Robinson đồng ý và nói với cơ quan chức năng rằng mô tả của cảnh sát về vũ khí giết người nghi ngờ "phù hợp với khẩu súng trường đã được tặng cho con trai của ông".

Cha của Robinson đã nhắn tin cho con trai, yêu cầu một bức ảnh của khẩu súng trường. Khi không nhận được hồi đáp, cha của anh ta đã nói chuyện với Robinson qua điện thoại.

"Robinson ám chỉ rằng anh ta dự định tự sát," bản cáo trạng nói về cuộc trò chuyện của họ. "Bố mẹ của Robinson đã thuyết phục anh ta đến nhà họ."

Robinson "ám chỉ rằng anh ta là kẻ nổ súng" với bố mẹ. Nghi phạm nói với bố mẹ rằng "Có quá nhiều điều ác và người đàn ông đó [Charlie Kirk] lan truyền quá nhiều hận thù."

Gia đình đã thảo luận về việc Robinson tự thú, và bố mẹ "thuyết phục" nghi phạm nói chuyện với người bạn của gia đình, một cựu phó cảnh sát trưởng. "Người bạn gia đình đã gặp gỡ Robinson và bố mẹ anh ta và thuyết phục Robinson ra đầu thú."

Người bạn gia đình nói với cảnh sát rằng ông đã khuyến khích Robinson mang theo bằng chứng khi anh ta đầu hàng để tránh việc cảnh sát tìm kiếm nhà của bố mẹ anh, và cho biết Robinson nói với ông rằng anh ta đã vứt bỏ quần áo mà anh mặc trong lúc thực hiện vụ tấn công.

