Toàn cảnh tuyến đường hơn trăm tỉ nối hai vành đai Hà Nội đang dần hoàn thiện

05-11-2025 - 15:18 PM | Bất động sản

Tuyến đường nối từ Vành đai 2,5 đến Vành đai 3 (phường Hoàng Mai) đang được thi công khẩn trương nhằm giải quyết ùn tắc kéo dài ở phía Nam Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo hướng lưu thông mới, giúp giảm áp lực giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân.

Toàn cảnh tuyến đường hơn trăm tỉ nối hai vành đai Hà Nội đang dần hoàn thiện


Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên nối tiếp từ đường Vành đai 2,5 đến Vành đai 3 (phường Hoàng Mai) rộng 40m, chiều dài 2,07km. Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 10/2023. Tổng mức đầu tư dự án 370 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây dựng hơn 221 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 85 tỉ đồng. Dự án do Ban QLDA đầu tư - hạ tầng Hoàng Mai (trước kia là Ban QLDA ĐTXD quận Hoàng Mai) làm chủ đầu tư.

Dự án đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên nối tiếp từ đường Vành đai 2,5 đến Vành đai 3 (phường Hoàng Mai), 1/2 chiều đường đoạn từ khu đô thị Gamuda tiếp giáp với Vành đai 3 đến khu nhà ở Hoàng Mai dài gần 1km đang được thi công phần nền và hạ tầng kỹ thuật ngầm

Đoạn tuyến còn lại từ khu nhà ở quận Hoàng Mai đến khu đô thị Vĩnh Hoàng, Vành đai 2 đi qua địa hình chủ yếu là đất nông nghiệp vẫn chưa được thi công. Hiện tại người dân đang tranh thủ trồng rau màu trên diện tích chưa giải phóng mặt bằng.

Đoạn qua khu nhà ở Hoàng Mai hiện đang được thi công phần nền, trong khi đoạn còn lại nối tới Vành đai 2,5 chưa được triển khai.

Dự án nằm trong khu vực đông dân cư, người và phương tiện qua lại nhiều nên phải đảm bảo an toàn thi công.

1/2 chiều đường đã được thi công và hoàn thành, tạm đưa vào sử dụng để kết nối với khu đô thị Gamuda từ nhiều năm trước.

Máy móc, nhân lực của đơn vị thi công đang được triển khai khẩn trương hoàn thành phần việc theo tiến độ. Hiện tranh thủ thời tiết thuận lợi, công tác san lấp, lu lèn và lắp đặt cống ngầm đang được đẩy nhanh.

Tuyến đường được thiết kế chuẩn đô thị với chiều rộng 40m, tốc độ lưu thông 60km/h, có dải phân cách giữa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng gần 65.000m 2 .

Tuyến đường nối từ Vành đai 2,5 đến Vành đai 3, phường Hoàng Mai, đang được thi công khẩn trương. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, giảm ùn tắc giao thông.

