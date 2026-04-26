Toàn cảnh vụ nổ súng tại bữa tiệc của Tổng thống Trump

Một đối tượng mang theo nhiều loại vũ khí xông vào khu vực gần phòng tiệc, gây hỗn loạn và buộc lực lượng chức năng phải khẩn cấp can thiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã được các đặc vụ sơ tán khẩn cấp.

Đối tượng có vũ trang tấn công khu vực tổ chức sự kiện

Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, vào tối 25/4, một người đàn ông mang theo súng và dao đã vượt qua khu vực kiểm soát an ninh bên ngoài phòng tiệc tại khách sạn Washington Hilton, nơi đang diễn ra sự kiện quy tụ hàng trăm nhà báo, chính trị gia và khách mời.

Đối tượng sau đó nhanh chóng di chuyển về phía phòng tiệc chính trước khi bị các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ khống chế và bắt giữ. Trong quá trình này, đã xảy ra tiếng súng, khiến nhiều người có mặt hoảng loạn.

Các nhân viên mật vụ bảo vệ Tổng thống Trump ngay khi phái hiện vụ nổ súng trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, ngày 25/4/2026.

Một sĩ quan thực thi pháp luật đã bị trúng đạn vào áo giáp chống đạn, song được xác định không nguy hiểm đến tính mạng. Các nguồn tin cho biết tình trạng của người này ổn định.

Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California. Giới chức nhận định bước đầu đây có thể là hành động của một cá nhân đơn lẻ.

Tổng thống Trump được sơ tán khẩn cấp

Ngay khi sự việc xảy ra, Tổng thống Donald Trump - đang có mặt tại sự kiện - đã được lực lượng an ninh nhanh chóng đưa rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ông không bị thương.

Phát biểu tại Nhà Trắng khoảng hai giờ sau đó, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn an toàn và ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng chức năng. Ông nhận định đối tượng tấn công là một "kẻ có vấn đề về tâm lý" và nhấn mạnh: "Khi bạn có ảnh hưởng, bạn sẽ trở thành mục tiêu."

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ không để các hành động bạo lực làm gián đoạn hoạt động của xã hội: "Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát xã hội của mình."

Hiện trường hỗn loạn, hàng trăm người trú ẩn

Thời điểm xảy ra vụ việc, các khách mời đang dùng bữa tối thì bất ngờ nghe thấy những tiếng động lớn. Ban đầu, một số người tưởng đó là tiếng khay rơi, nhưng sau đó nhiều nhân chứng xác nhận có từ 5 đến 8 tiếng súng.

Ngay lập tức, hàng trăm người trong phòng tiệc đã chui xuống dưới bàn để tránh nguy hiểm. Một số tiếng la hét vang lên trong không gian kín khi lực lượng an ninh tràn vào kiểm soát tình hình.

Trong lúc Tổng thống được hộ tống rời khỏi sân khấu, ông đã vấp ngã nhưng nhanh chóng được các đặc vụ hỗ trợ đứng dậy và đưa đến khu vực an toàn. Bên ngoài khách sạn, lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng nhiều đơn vị chức năng đã được triển khai, trong khi trực thăng bay tuần tra trên không.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên (Ảnh: CNN)

Ban tổ chức đã quyết định hủy phần còn lại của buổi tiệc ngay sau khi xảy ra sự cố. Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang cho biết sự kiện sẽ được tổ chức lại.

Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ phối hợp để tổ chức lại chương trình trong vòng 30 ngày tới, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh.

Khách sạn Washington Hilton - nơi tổ chức sự kiện trong nhiều năm - thường vẫn mở cửa cho khách bên ngoài trong thời gian diễn ra tiệc, trong khi các biện pháp kiểm soát chủ yếu tập trung vào khu vực phòng tiệc.

Thực tế này từng tạo ra những lỗ hổng an ninh nhất định, khi các khu vực công cộng như sảnh khách sạn có thể trở thành điểm phát sinh các hành vi gây rối.

Công tác điều tra khẩn trương được triển khai

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết cơ quan này đang tiến hành phân tích khẩu súng trường thu giữ tại hiện trường, cùng các vỏ đạn và lời khai nhân chứng.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche thông tin các cáo buộc đối với nghi phạm sẽ sớm được công bố, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn đầu.

Theo Công tố viên liên bang tại Washington, nghi phạm có thể phải đối mặt với các tội danh liên quan đến sử dụng súng trong hành vi bạo lực và tấn công nhân viên liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

An ninh được siết chặt bên ngoài bữa tiệc

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với Iran và môi trường an ninh nội địa có nhiều diễn biến phức tạp. Đây là lần thứ ba kể từ năm 2024 Tổng thống Trump đối mặt với mối đe dọa trực tiếp ở cự ly gần, bao gồm cả một vụ ám sát trước đó tại bang Pennsylvania khiến ông bị thương và một người thiệt mạng.

Nhiều chính trị gia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông và gia đình "cầu nguyện cho đất nước", trong khi lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực và hỗn loạn.

Quan hệ giữa chính quyền Trump và báo chí tiếp tục là tâm điểm

Sự kiện năm nay vốn được kỳ vọng là dịp thể hiện mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và giới báo chí - vốn nhiều căng thẳng trong nhiệm kỳ của ông.

Trong những năm qua, chính quyền Tổng thống Trump thường xuyên có các tranh chấp với các cơ quan truyền thông lớn như The New York Times, The Wall Street Journal và hãng tin AP, đồng thời áp đặt một số hạn chế đối với hoạt động báo chí.

Việc Tổng thống Mỹ tham dự sự kiện năm nay - lần đầu tiên trong nhiệm kỳ hiện tại - được xem là dấu hiệu đáng chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên vẫn còn nhiều khác biệt.

Giới chức địa phương khẳng định hiện không có dấu hiệu về mối đe dọa tiếp theo đối với cộng đồng.

Họp báo sau vụ nổ súng

Phát biểu sau sự việc, Tổng thống Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao mức độ an ninh ở mức chưa từng có, song cũng thừa nhận rằng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ từ các cá nhân cực đoan.

Ông khẳng định: "Dù có bao nhiêu biện pháp bảo vệ, vẫn có những người tìm cách gây hại. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên."

"Tôi đã cố hết sức để ở lại" – Tổng thống Trump nói Tổng thống Donald Trump cho biết ông "muốn ở lại tối nay" sau khi xảy ra vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. "Chúng tôi muốn ở lại tối nay," ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng sau khi rời sự kiện an toàn. "Tôi đã cố hết sức để ở lại." Trước đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông muốn "Tiếp tục chương trình, nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của lực lượng thực thi pháp luật", sau đó nói thêm: "Lực lượng thực thi pháp luật đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi địa điểm theo đúng quy trình, và chúng tôi sẽ thực hiện ngay lập tức." Ông Trump cho biết sẽ phối hợp với các đại diện tổ chức sự kiện để lên lịch lại trong vòng 30 ngày. "Chúng tôi sẽ tổ chức lại," ông nói. "Chúng tôi sẽ làm lại lần nữa. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai chi phối xã hội của mình. Chúng tôi sẽ không hủy bỏ mọi thứ chỉ vì điều đó là không thể."



