Toan tính sai lầm của Hương Giang

Sau 21 ngày chinh chiến, Hương Giang không mang về bất kỳ vị trí nào tại Chung kết Miss Universe 2025 sáng nay. Đây là kết quả gây tiếc nuối lớn cho khán giả Việt Nam. Nhưng ngay sau khi cuộc thi khép lại, một vấn đề khác bất ngờ tạo nên làn sóng bàn tán dữ dội liên quan đến bộ váy dạ hội Chung kết bị bỏ lỡ, không có cơ hội xuất hiện trên sân khấu quốc tế. Theo format cuộc thi, chỉ Top 12 mới được trình diễn phần dạ hội.

Vì dừng chân trước Top 30, Hương Giang chỉ có thể diện bộ váy đỏ cầu kỳ, lộng lẫy này trong hậu trường và xuất hiện sau khi cuộc thi đã kết thúc. Khi Hương Giang lộ diện trên sân khấu, cư dân mạng mở ra cuộc "khẩu chiến" tưng bừng. Nguồn cơn xuất phát từ việc netizen cho rằng đây mới chính là thiết kế nổi bật, ấn tượng và nó nên được trình diễn trọn vẹn trong đêm Bán kết. Bởi lẽ, trong đêm Bán kết không có loại, 120 thí sinh đều được trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội tự chuẩn bị.

Hương Giang cố giữ bình tĩnh nhưng sau đó bật khóc sau Chung kết (Nguồn: Đi soi sao đi)

Đây chính là chiếc váy và hình ảnh không được lên sóng của Hương Giang tại Chung kết

Nhiều khán giả cho rằng Hương Giang đã có một nước đi sai lầm khi lựa chọn 2 chiếc váy cho đêm thi Bán kết - Chung kết. Trong đêm Bán kết, cô mặt thiết kế tối màu, form dáng cứng và chất liệu kém bắt sáng khiến vóc dáng Hương Giang bị "dìm", không đủ nổi bật giữa dàn thí sinh quốc tế rực rỡ. Chiếc váy này còn khiến Hương Giang không phô diễn được vòng eo con kiến, vóc dáng mảnh mai hay kỹ năng trình diễn.

Ở đêm Bán kết, tất cả các thí sinh đều được diễn dạ hội thì Hương Giang chọn chiếc váy có thiết kế không quá đặc biệt, không tôn được vóc dáng

Hoa hậu Hương Giang từng đối diện với tranh cãi vì chiếc đầm này

Trong khi đó, chiếc váy đỏ của đêm Chung kết lại có thể làm được những điều này, khiến Hương Giang nổi bần bật. Fan sắc đẹp tranh cãi Hương Giang đã "ém skill" không đúng lúc, đáng ra nên rực rỡ, lộng lẫy và tạo ấn tượng ngay từ Bán kết. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận: "Phải chi lấy bộ đỏ này cho đêm Bán kết là ok rồi, "Bộ đẹp nhất thì không mặc, tiếc thật sự", "Giá như diện bộ này sớm hơn!"...

Chiếc váy đỏ giúp Hương Giang nổi bần bật giữa dàn người đẹp, đứng hậu trường thôi cũng ấn tượng

Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng việc lựa chọn váy Bán kết của Hương Giang không hoàn toàn là sai lầm. Bởi Miss Universe không chỉ chấm thí sinh dựa trên độ lộng lẫy của trang phục, mà là tổng hòa nhiều yếu tố: kỹ năng sân khấu, thần thái, phỏng vấn... Vì vậy, nhiều fan cho rằng dù chiếc váy Bán kết không quá nổi trội, nó không phải lý do duy nhất khiến thứ hạng của cô bị ảnh hưởng.

Và có lẽ Hương Giang đã có chiến lược của riêng mình. Cô đã đặt niềm tin rằng mình sẽ tiến sâu hơn, nên cố ý giữ lại thiết kế đẹp nhất, lộng lẫy nhất để dành cho giây phút đặc biệt nhất ở Chung kết. Điều này không phải hiếm trong các mùa Miss Universe, khi nhiều thí sinh chọn "để dành" một bộ dạ hội thật sự bùng nổ cho vòng thi quyết định. Nếu Hương Giang tiến vào Top 12 như dự đoán, bộ đầm đỏ rực rỡ hôm nay hoàn toàn có thể trở thành khoảnh khắc đỉnh cao trong hành trình của cô, chỉ tiếc là điều đó không xảy ra.