Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp 19 thế giới

Quang cảnh họp báo

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành KH&CN trong tháng 7/2025 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới.

Bộ KH&CN cho biết, trong tháng 7 năm 2025, Bộ KH&CN đã tham mưu, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Nghị định, Quyết định quan trọng; ban hành theo thẩm quyền 3 Thông tư.

Các chỉ số phát triển ngành tiếp tục tăng mạnh

Trong tháng 7 năm 2025, KH&CN đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, với tổng doanh thu toàn ngành ước đạt gần 499 tỷ đồng, tăng mạnh 22,6% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 107 nghìn tỷ đồng vào GDP quốc gia. Điều này khẳng định vai trò trung tâm của KH&CN trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2024, Bộ KH&CN có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,85%, tăng 4,24%. Doanh thu công nghiệp ICT đạt 478.539 tỷ đồng, tăng 9,4%. Sản lượng bưu chính tháng 7 ước đạt 330 triệu bưu gửi, tăng 18,7%. Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp thứ 19 toàn cầu (148,64 Mbps), tăng 29 bậc. Tổng số tiêu chuẩn đã công bố là 40 TCVN; số tiêu chuẩn ISO/IEC được chấp nhận là TCVN là 36 TCVN.

Tổng giao dịch trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): 3,3 tỷ giao dịch thành công tính đến 18/7/2025. Chỉ số hạ tầng chất lượng VQII tháng 6 tăng 2,054%, đóng góp ước tính 0,87 tỷ USD vào GDP. Lượt tải game trên di động tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 5,2 tỷ lượt, dự kiến vượt 10,3 tỷ vào cuối năm. Doanh thu các sàn thương mại điện tử lớn dự kiến đạt 387,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5%. Quy mô kinh tế AI của Việt Nam dự kiến đạt 120-130 tỷ USD vào năm 2040.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8

Trong tháng 8 tới, Bộ KH&CN sẽ tập trung xây dựng, trình Chính phủ 04 dự án Luật: Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sunng một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chuyển đổi số; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ 16 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành 04 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV...

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại họp báo.

Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo các văn bản: Quyết định ban hành Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Đề án thiết lập mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Quốc gia; Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 để thống nhất mô hình quản lý, đầu tư Mạng truyền số liệu chuyên dùng tập trung từ Trung ương đến xã; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Xây dựng Đề án về hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ số chiến lược, an toàn an ninh mạng; Hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu.

Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.