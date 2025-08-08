Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp 19 thế giới

08-08-2025 - 10:11 AM | Kinh tế số

Đây là một trong những điểm sáng trong bức tranh phát triển của ngành khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và công nghiệp ICT trong tháng 7 vừa qua.

Quang cảnh họp báo

Quang cảnh họp báo

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành KH&CN trong tháng 7/2025 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới.

Bộ KH&CN cho biết, trong tháng 7 năm 2025, Bộ KH&CN đã tham mưu, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Nghị định, Quyết định quan trọng; ban hành theo thẩm quyền 3 Thông tư.

Các chỉ số phát triển ngành tiếp tục tăng mạnh

Trong tháng 7 năm 2025, KH&CN đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, với tổng doanh thu toàn ngành ước đạt gần 499 tỷ đồng, tăng mạnh 22,6% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 107 nghìn tỷ đồng vào GDP quốc gia. Điều này khẳng định vai trò trung tâm của KH&CN trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2024, Bộ KH&CN có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,85%, tăng 4,24%. Doanh thu công nghiệp ICT đạt 478.539 tỷ đồng, tăng 9,4%. Sản lượng bưu chính tháng 7 ước đạt 330 triệu bưu gửi, tăng 18,7%. Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp thứ 19 toàn cầu (148,64 Mbps), tăng 29 bậc. Tổng số tiêu chuẩn đã công bố là 40 TCVN; số tiêu chuẩn ISO/IEC được chấp nhận là TCVN là 36 TCVN.

Tổng giao dịch trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): 3,3 tỷ giao dịch thành công tính đến 18/7/2025. Chỉ số hạ tầng chất lượng VQII tháng 6 tăng 2,054%, đóng góp ước tính 0,87 tỷ USD vào GDP. Lượt tải game trên di động tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 5,2 tỷ lượt, dự kiến vượt 10,3 tỷ vào cuối năm. Doanh thu các sàn thương mại điện tử lớn dự kiến đạt 387,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5%. Quy mô kinh tế AI của Việt Nam dự kiến đạt 120-130 tỷ USD vào năm 2040.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8

Trong tháng 8 tới, Bộ KH&CN sẽ tập trung xây dựng, trình Chính phủ 04 dự án Luật: Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sunng một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chuyển đổi số; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ 16 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành 04 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV...

Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp 19 thế giới- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại họp báo.

Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo các văn bản: Quyết định ban hành Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Đề án thiết lập mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Quốc gia; Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 để thống nhất mô hình quản lý, đầu tư Mạng truyền số liệu chuyên dùng tập trung từ Trung ương đến xã; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Xây dựng Đề án về hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ số chiến lược, an toàn an ninh mạng; Hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu.

Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo Khánh Nguyễn

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này

Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này Nổi bật

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Nổi bật

Meta nói về trang Facebook giả mạo nhưng vẫn có tick xanh

Meta nói về trang Facebook giả mạo nhưng vẫn có tick xanh

09:39 , 08/08/2025
13 triệu lượt xem, 200 video: Chiến dịch tuyên truyền an toàn mạng ghi dấu ấn

13 triệu lượt xem, 200 video: Chiến dịch tuyên truyền an toàn mạng ghi dấu ấn

09:09 , 08/08/2025
Phá đường dây mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng

Phá đường dây mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng

08:31 , 08/08/2025
Cảnh giác với một loại tin nhắn: Đừng mở nếu không muốn mất tiền

Cảnh giác với một loại tin nhắn: Đừng mở nếu không muốn mất tiền

07:59 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên