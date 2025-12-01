Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tóc Tiên - Touliver làm lành?

01-12-2025 - 20:45 PM | Lifestyle

Động thái mới nhất của Touliver dành cho Tóc Tiên khiến người hâm mộ cặp đôi "đứng ngồi không yên".

Ngày 1/12, trên trang cá nhân, Tóc Tiên đăng tải loạt ảnh có mặt tại Đà Lạt. Nữ ca sĩ diện bộ trang phục năng động phối khăn choàng đỏ, khoe visual tươi tắn trong từng khung ảnh. Được biết, những ngày qua Tóc Tiên nghỉ dưỡng tại homestay của mình ở Đà Lạt. Nữ ca sĩ háo hức liên tục cập nhật hoạt động thường nhật tại homestay sau 1 năm mới trở lại.

Tuy nhiên, điều mà dân tình chú ý hơn cả chính là động thái của Touliver. Theo đó, trong bài đăng trên Instagram của Tóc Tiên, Touliver đã tương tác bằng cách thả tim. Trên mạng xã hội, cả hai vẫn giữ nút follow nhau nhưng thời gian qua, cả hai rất ít tương tác. Thế nên, động thái Touliver thả tim bài đăng đời thường của Tóc Tiên khiến mạn xã hội được phen rần rần, nhất là khi đôi vợ chồng liên tục vướng phải nghi vấn trục trặc trong hôn nhân.

Tóc Tiên - Touliver làm lành?- Ảnh 1.

Tóc Tiên khoe visual tươi tắn, check-in tại Đà Lạt

Tóc Tiên - Touliver làm lành?- Ảnh 2.

Touliver thả tym vào bài đăng của vợ

Suốt thời gian qua, nghi vấn rạn nứt giữa Tóc Tiên và Touliver liên tục được bàn tán khi cả hai bị soi loạt dấu hiệu sống riêng, không xuất hiện bên nhau và không còn tương tác như trước. Bản thân Tóc Tiên cũng bị bắt gặp tại nơi ở mới, còn Touliver vẫn xuất hiện một mình trong căn biệt thự cũ. Đối diện với nhiều đồn đoán, cả hai đều giữ thái độ im lặng.

Hồi giữa tháng 11, Tóc Tiên đăng lại một video có nội dung nhắc chuyện nữ ca sĩ đang độc thân. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến hàng loạt nghi vấn nở rộ khi netizen cho rằng cô đang ngầm thừa nhận chuyện tan vỡ với Touliver.

Ngay thời điểm chuyện hôn nhân được bàn tán rầm rộ nhất, Tóc Tiên lên tiếng giải thích: "Hôm qua hưng phấn nên ai quay clip đẹp tôi repost hết. Tại tôi thấy đã. Vì thế tôi không hề để ý mấy cái title cho tới khi... Câu chuyện qua miệng 1 người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những con bão xô nghiêng". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng xoá bài đăng lại gây xôn xao.

Tóc Tiên - Touliver làm lành?- Ảnh 3.

Những động thái của Tóc Tiên và Touliver đang trong tầm ngắm của cư dân mạng

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Trong mắt khán giả, cả hai không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn hòa hợp trong đời sống thường nhật. Thế nhưng sau gần 5 năm kết hôn, tin đồn rạn nứt liên tục bủa vây cặp đôi.

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Trong một khoảnh khắc khác, Tóc Tiên được bắt gặp loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.

Điểm duy nhất còn gắn kết giữa cả hai, theo nhiều người quan sát, chính là chiếc xe quen thuộc từng do Touliver cầm lái. Dù đã ở nơi khác, Tóc Tiên vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để di chuyển, và tài xế sau đó đều đưa xe về lại biệt thự nơi Touliver sinh sống. Theo nguồn tin thân cận, Tóc Tiên và Touliver đã không còn sống cùng nhà trong một thời gian dài. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn là ẩn số, và có lẽ chỉ người trong cuộc mới nắm rõ câu trả lời.

Bắt gặp Tóc Tiên tại nơi ở mới, không sống chung với Touliver

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Kim chủ” của những cú viral: Khi ngân hàng cũng “thắp lửa” sân khấu, ai đang làm chủ cuộc chơi giải trí triệu đô?

“Kim chủ” của những cú viral: Khi ngân hàng cũng “thắp lửa” sân khấu, ai đang làm chủ cuộc chơi giải trí triệu đô? Nổi bật

Bảo tàng ngoài trời nằm giữa rừng thông đang gây sốt: Cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, quy tụ hơn 100 tác phẩm được dàn dựng giữa không gian ngập nắng và gió

Bảo tàng ngoài trời nằm giữa rừng thông đang gây sốt: Cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, quy tụ hơn 100 tác phẩm được dàn dựng giữa không gian ngập nắng và gió Nổi bật

Nam nghệ sĩ lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, 51 tuổi làm cha lần thứ 3: Tôi cứ ở bên này lại nhớ bên kia

Nam nghệ sĩ lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, 51 tuổi làm cha lần thứ 3: Tôi cứ ở bên này lại nhớ bên kia

20:34 , 01/12/2025
Tuổi xế chiều không vợ con của nam NSƯT từ chối nhận tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương

Tuổi xế chiều không vợ con của nam NSƯT từ chối nhận tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương

20:25 , 01/12/2025
Giám đốc bỏ về quê để "chữa lành", ở vài tháng đã thốt lên: "Tôi suýt mất khái niệm thời gian trôi”

Giám đốc bỏ về quê để "chữa lành", ở vài tháng đã thốt lên: "Tôi suýt mất khái niệm thời gian trôi”

18:02 , 01/12/2025
Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa

Có phải mỹ nam này uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U50 mà tưởng con của bạn cùng lứa

17:35 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên