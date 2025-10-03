Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối 3/10, Sunshine Group livestream căn hộ 3PN đã bàn giao với mức giá khởi điểm cạnh tranh bậc nhất thị trường

03-10-2025 - 13:37 PM | Bất động sản

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và hai vị khách "chốt deal" thành công căn hộ với giá trị vượt 8 tỷ đồng - đây là những dấu ấn đáng chú ý trong lần đầu tiên dự án Noble Crystal Riverside xuất hiện trên sóng livestream NobleGo tối 30/9.

Nối dài chuỗi hoạt động thiện nguyện từ NobleGo, Sunshine tiếp tục trích lập 2 tỷ đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi

Hai căn hộ 2PN cao cấp thuộc tòa Riverside 2 – dự án Noble Crystal Riverside – lần đầu xuất hiện trên sóng livestream tối 30/9 của Sunshine Group đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Với diện tích tim tường 137,2m², nội thất liền tường cao cấp đã được bàn giao và tầm nhìn yên bình hướng Tây Bắc, hai căn hộ B-03.01 và B-3A.01 lần lượt được "chốt deal" 8,4 và 8,5 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Tối 3/10, Sunshine Group livestream căn hộ 3PN đã bàn giao với mức giá khởi điểm cạnh tranh bậc nhất thị trường- Ảnh 1.

Các căn hộ tại Noble Crystal Riverside được bàn giao nội thất liền tường cao cấp từ các thương hiệu Porta, Duravit, Hafele, Eurowindow,...cùng công nghệ Smart Living 4.0 cho trải nghiệm sống an toàn, tiện nghi tối ưu.

Không chỉ đánh dấu sự khởi đầu ấn tượng của dự án Noble Crystal Riverside, phiên livestream còn để lại dấu ấn đặc biệt với việc Sunshine Group cam kết trích lập 2 tỷ đồng từ doanh thu NobleGo (tương ứng 500 triệu đồng/phiên live) để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), bắt đầu từ phiên 30/9.

Trước đó, Sunshine Group đã đóng góp 12 tỷ đồng thông qua 24 phiên livestream thành công, đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng 30 mái ấm mới và 3 điểm trường trên khắp Việt Nam.

Phiên 3/10: lên sóng hai căn 3 PN tại Noble Crystal Riverside - Dự án chuẩn resort cùng hệ tiện ích All-in-one tại vị trí đắc địa khu Nam Sài Gòn

Tối 3/10, Sunshine Group livestream căn hộ 3PN đã bàn giao với mức giá khởi điểm cạnh tranh bậc nhất thị trường- Ảnh 2.

Phối cảnh 12 tòa tháp dự án Noble Crystal Riverside.

 Ngày 3/10 tới, hai căn hộ 3PN thuộc tòa Riverside 2 với diện tích tim tường 162,8m², ban công hướng Đông Nam, view trực diện hướng sông Sài Gòn, sẽ được NobleGo đưa lên sóng livestream đặt giá vào tối 3/10. Với giá khởi điểm 8,4 tỷ đồng và 8,45 tỷ đồng, hai căn hộ mang đến cơ hội an cư hoặc đầu tư ngay với nội thất liền tường cao cấp đã bàn giao.

Đáng chú ý là trong phiên livestream tới, Noble Lucky Watch sẽ có hai giải thưởng. Một là giải thưởng trị giá 100 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite. Trong phiên livestream ngày 30/9, giải thưởng này đã thuộc về anh Nguyễn Văn Anh - một trong những khách hàng may mắn nhất của phiên livestream. Hai là phần thưởng 30 triệu đến từ KienlongBank với điều kiện khách hàng đăng kí tài khoản NobleApp và tài khoản liên kết là tài khoản thanh toán của KienlongBank.

Tối 3/10, Sunshine Group livestream căn hộ 3PN đã bàn giao với mức giá khởi điểm cạnh tranh bậc nhất thị trường- Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở những phần thưởng giá trị, livestream tối 3/10 còn hứa hẹn thêm phần cuốn hút với sự xuất hiện của khách mời Hoàng Oanh - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012, đồng thời là một MC, diễn viên và người mẫu ảnh.

Tọa lạc ngay trung tâm phường Phú Thuận - vùng lõi Quận 7 cũ, Noble Crystal Riverside chiếm trọn vị thế kim cương khi nằm trên trục đường Đào Trí sầm uất, kế cận sông Sài Gòn thơ mộng. Quy hoạch gồm 12 toà tháp với hơn 3.000 căn hộ cao cấp, Noble Crystal Riverside kiến tạo một đô thị sinh thái đẳng cấp. Trong đó, hai toà Riverside 2 và 3 với số lượng giới hạn chỉ hơn 600 căn đã được thị trường đón nhận nhanh chóng, trở thành biểu tượng mới của phong cách sống ven sông giữa lòng phố thị.

Dự án gây ấn tượng với thiết kế mang cảm hứng resort 4.0, kết hợp giải pháp công nghệ Smart Living từ Unicloud, giúp tối ưu hoá vận hành, tăng cường bảo mật và nâng cao chất lượng sống. Nội thất bàn giao liền tường cao cấp, tinh xảo, khẳng định chuẩn mực sống thời thượng.

Với 3 mặt hướng sông, mỗi căn hộ tại đây đều sở hữu tầm nhìn panorama khoáng đạt, ôm trọn sông Sài Gòn xanh mát cùng hệ thống sông hồ điều hòa nội khu, công viên nhiệt đới, vườn treo trên không, thảm thực vật phong phú… tạo nên một lá phổi xanh an lành cho cư dân.

Tối 3/10, Sunshine Group livestream căn hộ 3PN đã bàn giao với mức giá khởi điểm cạnh tranh bậc nhất thị trường- Ảnh 4.

Sau khi hoàn thiện cả 12 tòa tháp, dự án sẽ có lõi cảnh quan xanh chuẩn resort

Tối 3/10, Sunshine Group livestream căn hộ 3PN đã bàn giao với mức giá khởi điểm cạnh tranh bậc nhất thị trường- Ảnh 5.

Cộng hưởng cùng các khu vườn xanh trên không được kiến tạo từ thiết kế giật cấp độc đáo, Noble Crystal Riverside mang đến một không gian sống xanh đắt giá ngay giữa lòng phố thị

Không chỉ tiên phong phát triển kiến trúc xanh ấn tượng, dự án còn sở hữu hệ tiện ích "All-in-one" được đầu tư kỳ công: trải nghiệm phong cách mua sắm đẳng cấp với mô hình "Shopping in the Park", nhà hàng chuẩn phong cách châu Âu - Á, bể bơi ngoài trời, khu Gym - Yoga, khu vui chơi trẻ em, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học đẳng cấp quốc tế…Cùng với đó là hệ tiện ích trên không ôm trọn tầm view đẳng cấp như: Bể bơi vô cực, cafe, nhà hàng rooftop, sân golf mini rooftop, vườn dạo bộ trên không…

Tối 3/10, Sunshine Group livestream căn hộ 3PN đã bàn giao với mức giá khởi điểm cạnh tranh bậc nhất thị trường- Ảnh 6.

Hệ tiện ích mái đẳng cấp tại Noble Crystal Riverside.

Sở hữu những lợi thế đắt giá từ vị trí, thiết kế, tiện ích, công nghệ, Noble Crystal Riverside không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là tài sản đầu tư tiềm năng trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh bất động sản ven sông tại TP.HCM đang ngày càng khan hiếm.

Ánh Dương

An Ninh Tiền Tệ

