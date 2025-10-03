Chủ đầu tư Picity High Park và PiCity Thủ Đức nợ thuế khủng

Thuế cơ sở 12 TPHCM mới đây có Thông báo số 7215/TB-TCS12 công khai danh sách 72 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản ngân sách nhà nước khác tính đến ngày 16/9/2025 với số tiền gần 525 tỷ đồng.



Chủ đầu tư Picity High Park nợ thuế gần 400 tỷ đồng

Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư với số tiền gần 396 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư (Đầu tư Phát triển Gia Cư) được thành lập năm 2009, là một thành viên thuộc hệ sinh thái CTCP Đầu tư Phát triển Pi Group (Pi Group) của doanh nhân Nguyễn Xuân Thiêm.

Theo đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm tháng 8/2017, Đầu tư Phát triển Gia Cư có vốn điều lệ 550 tỷ đồng, ông Nguyễn Xuân Thiêm là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật.

Đầu tư Phát triển Gia Cư chính là chủ đầu tư dự án Picity High Park (Dự án Khu nhà ở Gò Sao) tại số 9A, KP1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12 (cũ) TP.HCM.

Dự án Picity High Park

Dự án sở hữu 5 phân khu căn hộ với chiều cao từ 15 - 18 tầng, bao gồm: Park 1, Park 2, Park 3A & 3B, Park 4 và Park 5. Tổng số sản phẩm cung cấp ra thị trường đạt 2446 căn hộ và 135 căn shophouse.

Chủ đầu tư PiCity Thủ Đức nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Trong danh sách của Thuế cơ sở 12 TPHCM cũng có tên một thành viên khác của Pi Group là Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông (Địa ốc Phương Đông) nợ thuế số tiền gần 5,7 tỷ đồng.

Địa ốc Phương Đông thành lập từ năm 2009; tiền thân là công ty thành viên thuộc Tập Đoàn Muối Miền Nam (Sosal Group).

Năm 2017, doanh nghiệp này "về tay" Tập đoàn Pi Group. Sau khi về với hệ sinh thái của Pi Group, Địa ốc Phương Đông tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

Theo văn bản xác nhận là công ty chưa đại chúng được công bố ngày 7/5/2024, cơ cấu cổ đông của Địa ốc Phương Đông gồm: CTCP Đầu tư Phát triển Pi Group (24%); CTCP Ecoe Việt Nam (75,5%); ông Nguyễn Xuân Thiêm (0,5%). Cả 2 pháp nhân trên đều thuộc hệ sinh thái Pi Group của doanh nhân Nguyễn Xuân Thiêm.

Ông Nguyễn Xuân Thiêm cũng từng là Giám đốc, đại diện pháp luật của Địa ốc Phương Đông. Tuy nhiên, vị trí này hiện do bà Nguyễn Thanh Anh (SN 1997) đảm nhiệm.

Địa ốc Phương Đông được biết đến là chủ đầu tư dự án PiCity Thủ Đức (tên khác là Khu dân cư Phương Đông). Theo giới thiệu trên website của Pi Group, dự án có diện tích 8,2ha, tọa lạc tại phường Tam Phú, TP.Thủ Đức (cũ) TP.HCM. Dự án có 6 Block cao 25 tầng và 2 tầng hầm gồm 3.446 căn hộ – 200 căn Shophouse.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Địa ốc Phương Đông đang lưu hành trái phiếu mã PDCCH2124001 trị giá 900 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/11/2021, kỳ hạn 3 năm.

Lô trái phiếu này được phát hành nhằm mục đích thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Khu nhà ở Gò Sao tại số 9A Khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Phương Đông. Theo chứng thư thẩm định giá số 156/2021/BCTĐG-UEFUL ngày 9/11/2021 do Công ty CP Định giá và Tư vấn Useful lập, giá trị quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Phương Đông thuộc sở hữu của Địa ốc Phương Đông tại thời điểm tháng 11/2021 là 1.310 tỷ đồng.

Đến ngày 8/11/2024, Địa ốc Phương Đông đã được trái chủ chấp thuận cho điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu thêm tối đa 2 năm so với phương án phát hành. Qua đó, trái phiếu có kỳ hạn mới là 5 năm, ngày đáo hạn dự kiến 12/11/2026.

Về Pi Group, tiền thân là CTCP Dự án Đất nền, với sàn giao dịch online Duandatnen.com.vn, chuyên môi giới, phân phối đất nền khu vực TPHCM. Trong giai đoạn từ 2017-2019, doanh nghiệp tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên hơn 953 tỷ đồng đồng thời đổi tên thành CTCP Đầu tư Phát triển Pi Group. Cũng trong giai đoạn này, doanh nghiệp còn liên tục thực hiện các thương vụ M&A dự án bất động sản. Ngoài thâu tóm Địa ốc Phương Đông, Pi Group cũng mua lại CTCP Dệt Kim Đông Quang - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Đông Quang (TP.HCM). Một số thành viên khác thuộc Pi Group như: Công ty CP Pi Home; Công ty Thiết Kế Xây Dựng Ngôi Nhà Thông Minh;... Trên website, Pi Group giới thiệu là chủ đầu tư (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên) hàng loạt dự án như: Picity Central Park (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ); Picity Sky View (Dĩ An, Bình Dương cũ); PiCity Sky Park; nhà phố Đông Quang...

Hà Ly