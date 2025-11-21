Tôi luôn thấy thiếu tiền dù thu nhập ổn - ghi chép 7 ngày mới lộ ra 18 khoản rò rỉ không ngờ tới

Tôi không tiêu hoang – nhưng vẫn thiếu tiền. Lý do nằm ở “những thứ không ai nghĩ là chi tiêu”

Những tháng gần đây, dù thu nhập ổn định, tôi vẫn có cảm giác tiền cứ… bay hơi. Hóa đơn không tăng, chi tiêu không đổi, nhưng cuối tháng luôn thiếu vài trăm đến cả triệu.

Chị Hằng (40 tuổi, nhân viên hành chính) từng nói với tôi: Tiền không mất vì món lớn, mà vì 20 món bé mà mình không coi là chi.

Câu nói đó khiến tôi thử làm một việc tưởng đơn giản: ghi tất cả mọi khoản chi trong đúng 7 ngày.

Kết quả khiến tôi sững người.

7 ngày ghi chép – bức tranh tài chính hiện lên rõ ràng đến mức… choáng

Tôi chia chi tiêu thành 3 nhóm:

- Chi cố định

- Chi linh hoạt

- Chi lặt vặt (những thứ đa số chúng ta bỏ qua)

Và chỉ trong 1 tuần, 18 khoản rò rỉ hiện ra.

18 khoản rò rỉ mà tôi không ngờ tới

1. Phí gửi xe lặt vặt

Ngày 5–7 nghìn, tuần hơn 40 nghìn, tháng hơn 160 nghìn.

2. Tiền ship “rẻ mà hóa đắt”

18–25 nghìn/lần, tuần mất 60–80 nghìn chỉ vì… lười đi mua.

3. Mua thêm 1–2 món ngoài danh sách khi đi chợ

Không nhiều, nhưng ngày nào cũng làm.

4. Chi đồ uống vô thức: trà sữa mini, cà phê 25–30 nghìn

Thường là “thưởng cho bản thân”.

5. Tiền đồ ăn vặt buổi tối

50–70 nghìn/tuần.

6. Mua thử sản phẩm giảm giá

Những thứ “để xem dùng được không” thường… quên luôn.

7. Phí rác – vệ sinh – khăn ướt – túi rác

Không ai tính, nhưng 1 tuần 25–30 nghìn.

8. Xà phòng – nước rửa bát – nước lau nhà

Tiêu đều, nhưng khi hết lại mua một lần 150–200 nghìn.

9. Tiền điện tăng vì để quạt – điều hòa – bình nóng quá lâu

Tối là thời điểm lãng phí nhất.

10. Rò rỉ tủ lạnh: rau úa, đồ thừa, đồ để quên

Tôi bỏ đi 60 nghìn tiền đồ ăn chỉ trong 7 ngày.

11. Các khoản đóng góp nhỏ ở trường/lớp của con

20–30 nghìn/phút chót.

12. Nạp thêm data điện thoại khi hết gói

Tưởng nhỏ nhưng 10 nghìn/lần, tuần vài lần.

13. App streaming không xem nhưng vẫn tự gia hạn

“Quên hủy” là thứ đốt ví nhất.

14. Chi phí công việc: photo, in ấn, mua văn phòng phẩm

Không được hoàn lại → lén lút đội chi.

15. Dùng Grab xe máy cho những đoạn 1–2km

Vì tiện, vì mưa, vì ngại — tuần mất 60–90 nghìn.

16. Tiêu phụ cho con: bút chì, sticker, bánh kẹo nhỏ

Trẻ con rất dễ khiến tài chính xáo trộn.

17. Mua đồ dự phòng “phòng khi cần”

Đa phần… chả bao giờ cần.

18. Mua đồ decor nhỏ – đồ tiện lợi – móc treo – hộp đựng

Nhỏ xíu nhưng mua theo cảm xúc → đội chi đáng kể.

Khi cộng tổng tôi bàng hoàng

Bảng tổng chi 7 ngày của tôi (không tính các chi phí lớn):

Khoản rò rỉ Tổng 7 ngày Ship – đồ uống – ăn vặt 185.000đ Gửi xe – di chuyển ngắn bằng Grab 110.000đ Đồ lặt vặt, giảm giá, đồ decor 220.000đ Phí sinh hoạt nhỏ (xà phòng, túi rác, nước rửa) 95.000đ Lãng phí đồ ăn – tủ lạnh 60.000đ Các khoản con cái 55.000đ App duy trì không dùng 35.000đ Tổng rò rỉ 7 ngày ~760.000đ Tương đương 1 tháng 3,2 – 3,4 triệu

Không trách vì sao tôi luôn thấy thiếu tiền.

Sau 7 ngày nhìn lại – tôi rút ra 3 sự thật quan trọng

1. Thu nhập ổn không có nghĩa là tài chính ổn

Nếu không biết tiền đi đâu, thu nhập 20 triệu vẫn có thể thiếu.

2. Rò rỉ nhiều khi nằm ở hành vi – không nằm ở chi tiêu lớn

Vấn đề không phải mua nhà, mua xe, mua quần áo. Vấn đề nằm ở các khoản 10–30 nghìn nhưng lặp lại mỗi ngày.

3. Chỉ khi ghi chép, bạn mới thấy sự thật

Tôi cứ nghĩ mình chi 12 triệu/tháng. Hóa ra thực tế là 15–16 triệu mà tôi không hề biết.

3 giải pháp giúp tôi bịt rò rỉ ngay trong tuần thứ hai

• Giới hạn 1 lần đặt đồ/ship mỗi tuần

Giảm 40–60% chi phí “tiện”.

• Tủ lạnh theo quy tắc 3 tầng: ăn ngay – chuẩn bị – dự trữ

Giảm 70% lãng phí rau thịt.

• Chi 100 nghìn/ngày cho mọi khoản lặt vặt – vượt là dừng

Dễ kiểm soát, đỡ bừa.

Kết quả: chỉ 2 tuần sau, tôi tiết kiệm được gần 1,5 triệu.

Kết luận

Tôi không tiêu nhiều hơn. Chỉ là trước đây tôi không nhìn thấy mình tiêu vào đâu.

7 ngày ghi chép đã giúp tôi phát hiện 18 khoản rò rỉ — những chỗ mà ai cũng gặp nhưng không ai để ý.

Và khi bịt được chúng, tôi mới hiểu: Muốn dư dả không phải kiếm thêm, mà phải biết mình mất tiền ở đâu.