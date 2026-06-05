Tối ưu chi phí sống nhờ tổ ấm hiện hữu giữa hai thành phố trực thuộc Trung ương

Thị trường bất động sản phía Nam đang đứng trước chu kỳ mới, được bảo chứng bằng con số tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83% mức tăng cao nhất trong 11 năm. Trong bức tranh vĩ mô đó, việc Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương chính thức xác lập vị thế một cực tăng trưởng mới về đô thị - logistics - hàng không cho toàn vùng.

Trục giao thoa định hình hành lang kinh tế mới

Lịch sử phát triển các đô thị lớn cho thấy, hạ tầng luôn là yếu tố đi trước, tạo tiền đề thu hút dân cư và dòng vốn. Hiện tại, khoảng 70% ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 được phân bổ cho khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. TP.HCM và Đồng Nai đang tập trung hoàn thiện các công trình chiến lược như: sân bay quốc tế Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến metro kết nối Thủ Thiêm - Long Thành.

Lực đẩy từ hệ thống giao thông liên vùng đang định hình lại trục động lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, nơi giao thoa giữa hai thành phố trực thuộc trung ương (TP.HCM và Đồng Nai) đang hình thành một tọa độ an cư mới. Tại đây, sự kết nối đồng bộ của Vành đai 3 và Metro số 1 đã biến khoảng cách giữa hai thành phố trực thuộc Trung ương thành một dải đô thị liên tục.

Sự thay đổi cốt lõi về công năng kinh tế đã biến dòng chảy giao thương qua Quốc lộ 1K (trục giao thông huyết mạch của khu Đông Bắc TP.HCM) thành hành lang thương mại sầm uất. Đáng chú ý, khu vực này còn liền kề các phân khu trọng điểm về kinh tế công nghệ cao và đào tạo tri thức. Một bên là Khu công nghệ cao TP.HCM với tổng vốn đầu tư thu hút hơn 13 tỷ USD, quy tụ các tập đoàn toàn cầu như Samsung, Intel cùng hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao nước ngoài; một bên là Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM với mạng lưới giảng viên và các nhà nghiên cứu trình độ cao.

Sự tập trung của lực lượng lao động tri thức đã vô hình trung biến khu vực cửa ngõ thành trung tâm thu hút nhu cầu lưu trú cao cấp, qua đó thúc đẩy giới đầu tư bất động sản tinh tường dịch chuyển dòng vốn để đón đầu tệp khách chuyên gia, kỹ sư cấp cao từ nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm khách hàng tri thức, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài luôn sở hữu những tiêu chuẩn sống có phần khắt khe. Đối với họ, không gian sống cần khép kín đáp ứng đồng thời bộ tiêu chí: an ninh, tiện ích ngoại khu hiện hữu, nội khu chuẩn quốc tế và cự ly di chuyển tối ưu đến nơi làm việc.

Bài toán tối ưu của tệp khách quốc tế và sự lệch pha cung cầu

Nhìn vào bức tranh thực tế của thị trường bất động sản dọc trục huyết mạch Quốc lộ 1K hiện nay, không khó để nhận ra một cuộc chạy đua nguồn cung khá rầm rộ. Nhưng hầu hết nguồn cung mới chỉ dừng lại ở quy mô đơn lẻ, thiếu vắng các đại đô thị quy hoạch đồng bộ, có không gian mảng xanh tách biệt khỏi khói bụi hay sở hữu hệ thống dịch vụ vận hành chuẩn quốc tế.

Sự thiếu hụt này, cộng hưởng cùng áp lực giá nhà đất vùng lõi TP.HCM liên tục neo cao đã buộc cả tệp khách ngoại lẫn giới đầu tư phải thực hiện bài toán tối ưu hóa "chi phí cơ hội". Họ chủ động hướng tầm nhìn sang các khu đô thị tích hợp hiện đại nằm ngay trục giao thoa. Và chính nhu cầu khắt khe về một không gian sống "ly tâm" nhưng phải kết nối thuận tiện đã biến giúp dự án Green Skyline – phân khu cao tầng đầu tiên thuộc đại đô thị tích hợp Green Square rộng 39ha của chủ đầu tư TBS Land – trở thành phương án "giải khát" cho thị trường.

Nằm tại tâm điểm kết nối giữa hai thành phố trực thuộc Trung ương là TP.HCM và Đồng Nai, Green Skyline (thuộc KĐT Green Square 39ha của TBS Land) sở hữu tọa độ đẹp với 3 mặt tiền đường lớn Quốc lộ 1K – GS1 – GS5. Vị trí đắc địa đối diện đại siêu thị GO! Dĩ An giúp dự án hóa giải hoàn toàn bài toán khoảng cách, khi chỉ mất vài phút để kết nối đến Khu công nghệ cao TP.HCM, KĐT Đại học Quốc gia và chưa đầy 25 phút để di chuyển vào trung tâm Quận 1, TP. Thủ Đức qua trục Phạm Văn Đồng.

Vị trí 3 mặt tiền đường, giữa tâm điểm kết nối 2 thành phố trực thuộc Trung ương mang lại lợi thế giao thương vượt trội

Trong tương lai, khi tuyến Vành đai 3 khép kín giúp phân luồng xe tải nặng, Quốc lộ 1K sẽ chuyển đổi công năng thành đại lộ nội thành mở rộng, giải phóng hoàn toàn áp lực giao thông cửa ngõ. Việc di chuyển đến trung tâm Chính trị - Hành chính mới thành phố Đồng Nai cũng vô cùng thuận tiện qua dải hạ tầng đồng bộ của Quốc lộ 1K và đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn liền kề. Vị thế chiến lược này còn hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Metro số 1 nối dài và mạng lưới giao thông hướng về sân bay Quốc tế Long Thành và nhiều dự án hạ tầng lớn của hai trung tâm công nghiệp - logistics và dịch vụ Đồng Nai - TPHCM.

Sức hút của Green Skyline đối với tệp khách quốc tế còn được bảo chứng mạnh mẽ khi dự án chính thức đủ điều kiện sở hữu dành cho tổ chức và cá nhân nước ngoài theo phê duyệt từ UBND TP.HCM. Cột mốc pháp lý này là "chìa khóa" triệt tiêu rủi ro dòng tiền và mở ra biên độ sinh lời bền vững từ thị trường cho thuê dài hạn.

Đặc biệt, dự án phá vỡ định kiến về "chi phí chờ" hạ tầng khi toàn bộ công trình đã hiện hữu và chuẩn bị bàn giao ngay trong năm 2026. Hội tụ bệ phóng vĩ mô cùng quỹ đất cửa ngõ gần như không thể tái thiết lập, Green Skyline đang là tâm điểm chú ý của dòng tiền đổ về khu Đông Bắc TP. HCM, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của toàn vùng.

Green Skyline (Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh) - một sản phẩm của TBS Land, thành viên hệ sinh thái TBS Group - chính thức nhận đặt chỗ giai đoạn 2 từ 3/6/2026

Văn phòng: 5A Xa lộ Xuyên Á, P. Dĩ An, TP.HCM

Website: www.green-skyline.net