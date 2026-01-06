Tôn Đông Á bị phạt và truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng

CTCP Tôn Đông Á (MCK: GDA, sàn UPCoM) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 3734/QĐ-CT ngày 31/12/2025 của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Tôn Đông Á bị xử phạt hành chính hơn 840,2 triệu đồng do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tôn Đông Á phải nộp tiền chậm nộp thuế gần 2 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 24/12/2025, công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp tiền thuế mà Tôn Đông Á phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, trước đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo ngày 27/11/2025 đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 149 triệu cổ phiếu GDA của Tôn Đông Á. Chứng khoán TP.HCM (HSC) là đơn vị tư vấn cho giao dịch này.

Từ năm 2021, Tôn Đông Á đã có ý định IPO và niêm yết lên sàn HoSE nhưng buộc phải dừng khi tình hình tài chính của công ty không đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết.

Tháng 9/2023, công ty đưa cổ phiếu GDA lên giao dịch trên UPCoM. Đến tháng 10/2025, HĐQT chính thức khởi động lại kế hoạch niêm yết.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần gần 11.914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 235 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 26,5% so với cùng kỳ năm 2024.

So với kế hoạch năm 2025 đề ra là 18.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Tôn Đông Á đã hoàn thành 66% chỉ tiêu doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2025, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 11.557,5 tỷ đồng, giảm 10,6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 3.081 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 2.726,5 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức gần 7.651 tỷ đồng, giảm 16,1% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.183 tỷ đồng, chiếm 80,8% tổng nợ.