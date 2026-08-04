Tôn Nam Kim xuất khẩu 12.500 tấn thép cán nguội ủ đầu tiên sang Nam Mỹ

Là một cột mốc quan trọng trong quá trình vận hành nhà máy, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, sản xuất các dòng thép giá trị gia tăng và từng bước mở rộng hiện diện của thép Việt Nam tại những thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao.

Nhà máy Nam Kim Phú Mỹ – Chuỗi công nghệ hiện đại, sản xuất thép chất lượng cao

Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ sở hữu chuỗi dây chuyền sản xuất đồng bộ và khép kín, bao gồm dây chuyền Tẩy rỉ – Cán nguội liên tục (Pickling Line Tandem Cold Mill – PLTCM), dây chuyền Ủ liên tục (Continuous Annealing Line – CAL) dây chuyền mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm liên tục (CGL), dây chuyền mạ màu (CCL), dây chuyền ủ và phủ lớp cách điện cho thép kỹ thuật điện (ACL).

Việc đầu tư đồng bộ, tự động hóa cao giúp Tôn Nam Kim kiểm soát xuyên suốt chuỗi sản xuất, từ thép cán nóng đến các dòng thép giá trị gia tăng, bảo đảm chất lượng ổn định, tối ưu hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững theo xu hướng thép xanh.

Các dòng sản phẩm Tôn Nam Kim cung cấp hiện nay gồm: Thép tẩy rỉ phủ dầu (Pickled & Oiled – PO), thép cán nguội Full Hard (CRFH), thép cán nguội Ủ (CR – Annealed), thép mạ kẽm nhúng nóng (GI), thép mạ hợp kim nhôm kẽm (GL),tôn mạ màu (PPGI/PPGL)

Các sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về thành phần hóa học, cơ tính, độ chính xác chiều dày, độ phẳng, chất lượng bề mặt và khả năng gia công, đáp ứng yêu cầu của nhiều lĩnh vực như thiết bị gia dụng, vật liệu xây dựng, kết cấu thép, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật cao.

Tôn Nam Kim cũng đang từng bước hoàn thành thép kỹ thuật điện (Electrical Steel/Silicon Steel), phục vụ các ngành công nghiệp điện, động cơ, máy biến áp và xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh.

Làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm

Sản phẩm CR – Annealed là dòng thép có giá trị gia tăng cao, được sản xuất thông qua quá trình ủ liên tục nhằm tối ưu cơ tính, khả năng tạo hình và chất lượng bề mặt.

Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát bằng hệ thống điều khiển tự động, thiết bị đo lường hiện đại và quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, giúp đảm bảo sản phẩm đạt độ ổn định cao trước khi cung cấp cho khách hàng trong nước và xuất khẩu.

Việc làm chủ dây chuyền CAL góp phần mở rộng danh mục sản phẩm của Tôn Nam Kim, nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Thép cuộn Cán nguội - Ủ của Tôn Nam Kim đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường quốc tế

Mở rộng hiện diện tại các thị trường tiêu chuẩn cao

Brazil là một trong những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và chịu tác động của nhiều rào cản thương mại. Việc xuất khẩu thành công lô hàng 12.500 tấn CR – Annealed đã khẳng định năng lực sản xuất, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển thép giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Ông Lê Minh Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chia sẻ:

"Lô hàng 12.500 tấn thép Cán nguội Ủ xuất khẩu sang Brazil là dấu mốc quan trọng trong hành trình vận hành Nhà máy Nam Kim Phú Mỹ và là kết quả của quá trình đầu tư bài bản vào công nghệ, thiết bị, con người và hệ thống quản trị chất lượng.

Chúng tôi không chỉ hướng đến việc sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn từng bước mở rộng danh mục thép giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thép Việt Nam. Thành công của lô hàng đầu tiên này là nền tảng để Tôn Nam Kim tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính, có yêu cầu kỹ thuật cao trên toàn cầu."

Đội ngũ Tôn Nam Kim tại sự kiện đánh dấu cột mốc xuất khẩu lô 12.500 tấn thép CR – Annealed.

Về Tôn Nam Kim

Tôn Nam Kim là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn thép hàng đầu Việt Nam với hệ thống 06 nhà máy hiện đại, tổng công suất hơn 2,2 triệu tấn mỗi năm và mạng lưới xuất khẩu đến hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với định hướng "Tư duy chất lượng – Cuộc sống vững bền", Tôn Nam Kim không ngừng đầu tư công nghệ, phát triển các dòng thép giá trị gia tăng, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của ngành thép Việt Nam trên chuỗi cung ứng toàn cầu.