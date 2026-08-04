Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 40% ngay tuần này

CTCP In số 4 (UpCoM: IN4) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu.



Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 6/8/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8/2026. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 14/8/2026.



Với khoảng 1,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính In số 4 sẽ chi khoảng 4,8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.



Năm 2025, In số 4 đạt 94,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32,68% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 15,35 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ. In số 4 là công ty nhiều năm chia cổ tức từ 18% trở lên.

Công ty cổ phần in số 4 thành lập từ năm 1979 với tên ban đầu Xí Nghiệp Quốc Doanh In số 4 và sau đó là Xí Nghiệp In số 4. Cổ phần hóa năm 2005 với tên gọi Công ty Cổ phần In số 4. Công ty sản xuất trên 8 tỷ trang in 13 x 19 cm/năm. Mặt hàng sản xuất bao gồm in vé số, lịch bloc, sách, nhãn hàng ...

