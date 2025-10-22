Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác với học viện hàng không Airways Aviation

22-10-2025 - 09:18 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực hàng không với học viện hàng không Airways Aviation của Phần Lan.

Ngày 21-10, tại Phần Lan, Hãng hàng không Vietjet và học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực hàng không. Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ buổi gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu nhân chuyến thăm chính thức nước này của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác với học viện hàng không Airways Aviation- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến và chúc mừng Vietjet và Airways Aviation trao thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế tại Phần Lan

Cụ thể, Airways Aviation sẽ hợp tác cùng Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) triển khai các chương trình đào tạo phi công tại châu Âu, tuân thủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và nhà chức trách hàng không Việt Nam (CAAV). Các chương trình đào tạo chuyên biệt MPL, CPL nhằm đáp ứng nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu của hãng bay, phát triển bền vững khu vực và quốc tế.

Việt Nam và Phần Lan kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn lực. Hợp tác với Airways Aviation giúp Vietjet tiếp tục đóng góp vào thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước trên nền tảng sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững.

Vietjet hiện có hơn 9.000 nhân sự đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động tại nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Hãng không ngừng mở rộng mạng bay, thu hút nhân lực. Với mạng bay rộng khắp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Vietjet có kế hoạch sớm mở rộng mạng bay đến các thị trường lớn tại Châu Âu, Châu Mỹ…

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác với học viện hàng không Airways Aviation- Ảnh 2.

Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (phải, hàng trước) và Tổng giám đốc Airways Aviation, ông Alexandre Alves (trái, hàng trước) trao thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế

Là đối tác đào tạo của IATA tại Việt Nam, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã thực hiện đào tạo cho gần 400.000 lượt phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, điều phái bay…

Airways Aviation là học viện đào tạo bay được công nhận toàn cầu, hiện diện trên khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Úc, với hơn 45 năm kinh nghiệm.

Theo Dương Ngọc

Người Lao Động

