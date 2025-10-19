Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng

19-10-2025 - 21:08 PM | Doanh nghiệp

Sáng 19/10, tại Hưng Yên, Bộ Công an đã chính thức tổ chức Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF với quy mô 60.000 chỗ ngồi, sở hữu những công nghệ hiện đại lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình mang tầm vóc biểu tượng quốc gia này.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình - Ảnh VGP/Đức Tuân

Sự kiện còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nê ﻿ n, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh VGP/Đức Tuân

Dự án Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư , tọa lạc tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đơn vị được lựa chọn làm tổng thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Vinhomes , một thành viên của Tập đoàn Vingroup. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất Việt Nam, vượt qua Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh công trình là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, không chỉ hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an Nhân dân mà còn góp phần vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành nơi để người dân tham gia các hoạt động thể chất, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng- Ảnh 3.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty CP Vinhomes cho biết, sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ 92ha - Ảnh VGP/Đức Tuân

Đại diện tổng thầu xây dựng, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes, cho biết Sân vận động PVF được định hướng trở thành một công trình thể thao hàng đầu châu Á, đạt tiêu chuẩn của FIFA để có thể đăng cai các trận đấu quốc tế lớn như World Cup . Công trình sở hữu nhiều công nghệ vượt trội, đáng chú ý nhất là hệ thống mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn tự động chỉ trong khoảng 12 - 20 phút , một công nghệ lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam và được tham chiếu từ sân AT&T của Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng- Ảnh 4.

Dự buổi lễ có các doanh nghiệp đồng hành cùng thể thao Công an Nhân dân - Ảnh VGP/Đức Tuân

Bên cạnh đó, mặt sân sẽ sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền và linh hoạt chuyển đổi công năng cho nhiều loại hình sự kiện khác nhau, từ thể thao chuyên nghiệp đến văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế. Toàn bộ công trình nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ rộng 92ha, với diện tích sân hơn 55.000 m² cùng một quảng trường và bãi đỗ xe rộng 18ha.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng- Ảnh 5.

Sân có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Với vai trò tổng thầu, Vinhomes cam kết sẽ huy động những nguồn lực tốt nhất, quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn thi công ở mọi giai đoạn, đảm bảo dự án được thực hiện nghiêm túc theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Sân vận động PVF khi đi vào hoạt động được kỳ vọng không chỉ là "ngôi nhà chung" của thể thao Việt Nam mà còn là tâm điểm của các sự kiện quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế đất nước.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

