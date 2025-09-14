Tổng Bí thư yêu cầu bảo mật thông tin: "Làm lộ bí mật rất nguy hiểm"

Chiều 13/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng hơn 10.000 đại biểu đã tham dự Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại".

Tối thiểu 40% cán bộ được cấp chứng chỉ "Bình dân học vụ số – Quốc hội số"

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Nền tảng "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Quốc hội thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số" (Ảnh: Media Quốc hội).

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã chứng kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng các Đoàn đại biểu Quốc hội 34 tỉnh, thành phố ký cam kết thực hiện Kế hoạch số 39- KH/ĐUQH và văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch 39 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tham dự Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" - một sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, hôm nay, "Bình dân học vụ số – Quốc hội số" được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào "Bình dân học vụ số – Quốc hội số" một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian ngắn, Quốc hội đã xây dựng được bộ khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án đào tạo, trên nền tảng pháp lý, khoa học, tuân thủ các quy định, chuẩn kỹ năng số quốc gia.

Khung này được thiết kế 4 cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu, được cập nhật linh hoạt theo công nghệ mới và "đúng vai, sát việc" với từng cơ quan, mỗi cán bộ được học đúng những gì mình còn thiếu và cần cho công việc, bảo đảm đào tạo hiệu quả, không hình thức, lãng phí.

Cùng với nội dung tiên tiến, phương pháp triển khai cũng rất khoa học, tận dụng tối đa công nghệ, giúp học viên học mọi lúc mọi nơi. Các bài giảng được thiết kế ngắn gọn, sinh động và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả rõ ràng.

Hệ thống đào tạo của Quốc hội được tích hợp với các nền tảng số quốc gia (như cổng thông tin "Bình dân học vụ số" toàn dân). Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, đặc biệt, tinh thần hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Quốc hội rất tích cực.

Tổng Bí thư tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra: năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ "Bình dân học vụ số – Quốc hội số"; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Các đồng chí đã hoàn thành tập huấn sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức số đến các đồng nghiệp còn lại, đúng như yêu cầu "học cùng nhau, giúp nhau để không ai bị bỏ lại phía sau".

Tuyệt đối đảm bảo an toàn thông tin

Nhất trí với quan điểm của Lãnh đạo Quốc hội "không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào "Bình dân học vụ số – Quốc hội số" phát triển sâu rộng, thực chất", Tổng Bí thư nhấn mạnh phong trào này không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025- 2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội".

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này. Triển khai tập huấn "đúng người, đúng nhu cầu" tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng "Bình dân học vụ số" quốc gia... để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi. Phổ biến, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Media Quốc hội).

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình "Bình dân học vụ số" là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Tổng Bí thư đề nghị hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026.

Cho rằng, đó là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số hướng tới các mốc kỷ niệm quan trọng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 80 năm Quốc hội Việt Nam...

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành "công dân số gương mẫu" biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo "cấp số nhân".

Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đất nước, của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, các địa phương, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tập trung quan tâm chỉ đạo 6 lĩnh vực trọng tâm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra.

Thứ nhất là về mặt pháp lý: chuyển đổi hoạt động từ thế giới thực, từ tư duy giấy viết sang số hóa đòi hỏi hệ thống pháp lý, pháp luật cũng phải chuyển đổi theo.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đảm bảo về hạ tầng số và dữ liệu và dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin, phải tuyệt đối bảo mật an toàn.

"Nếu mình làm mà để người khác chiếm lĩnh được ngay, làm lộ bí mật còn nguy hiểm nữa. Khi đó, người dân cũng không tín nhiệm, không hưởng ứng chủ trương này do lo sợ tham gia mà bị lộ thông tin cá nhân", Tổng Bí thư nhấn mạnh tuyệt đối đảm bảo an toàn thông tin là việc rất quan trọng.

Ngoài ra, theo Tổng Bí thư, phải chú trọng yếu tố về nhân sự, con người và có ngân sách đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo hệ thống duy trì được hoạt động tốt và không ngừng nâng cấp. "Khoa học công nghệ biến đổi liên tục, nếu chúng ta dừng lại là tụt hậu ngay", Tổng Bí thư lưu ý.

Thêm nữa phải có ngân sách đầu tư để làm sao bảo đảm hệ thống hoạt động được, duy trì được, hoạt động tốt và đồng thời phải nâng cấp, khoa học công nghệ biến đổi liên tục, nếu dừng lại là lạc hậu ngay. Những yêu cầu này phải được tính toán.

Tổng Bí thư khẳng định, thành công của phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số sẽ không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Quốc hội mà còn góp phần lan tỏa tri thức, kỹ năng trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.