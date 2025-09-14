Tổng Công ty Sông Đà thoái vốn bất thành tại Sông Đà 11

Tổng Công ty Sông Đà- CTCP (MCK: SJG, sàn UPCoM) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu SJE của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 ra công chúng.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 15/8/2025 đến 16 giờ ngày 4/9/2025, đã không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua cổ phiếu SJE do Tổng Công ty Sông Đà chào bán.

Căn cứ điểm a, Khoản 2.14 Điều 2 Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu, phiên bán đấu giá lô cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà đã diễn ra không thành công.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch trước đó, Tổng Công ty Sông Đà dự kiến bán đấu giá theo lô toàn bộ gần 4,1 triệu cổ phiếu SJE (bao gồm cả quyền mua), tương đương tỷ lệ sở hữu 16,94% vốn tại Sông Đà 11. Đơn vị tổ chức và địa điểm đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán UP.

Với giá khởi điểm chào bán là 77.143 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị khởi điểm của cả lô trái phiếu nêu trên là gần 316 tỷ đồng/lô.

Ngày tổ chức phiên đấu giá ngày 12/9/2025, thời gian nộp tiền mua cổ phiếu trúng đấu giá từ ngày 12/9/2025 đến ngày 16/9/2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, Tổng Công ty Sông Đà mang về doanh thu thuần hơn 3.146,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 433 tỷ đồng, tăng 144,9%.

Năm 2025, Tổng Công ty Sông Đà lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 725 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 59,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ 110 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 22.369,2 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 2.310,7 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.935,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 13.301,9 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 6.412,6 tỷ đồng, chiếm 48,2% tổng nợ.



