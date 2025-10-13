Tổng Công ty Sông Hồng góp vốn cùng công ty liên quan Chủ tịch làm bãi đỗ xe gần 276 tỷ đồng

Tổng CTCP Sông Hồng (Tổng Công ty Sông Hồng, mã: SHG, sàn UPCoM) công bố nghị quyết thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư dự án bãi đỗ xe khu thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 2 ô đất H1-P3 và H1-CC3 thuộc phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội.



Dự án có diện tích sử dụng đất 13.588m2. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 276 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty Sông Hồng góp 10%, tương đương gần 28 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Minh Ngọc góp 90% vốn đầu tư dự án, tương đương hơn 248 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự kiến trong năm 2026 sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng; Giai đoạn 2027-2028, chủ đầu tư sẽ tập trung triển khai đầu tư xây dựng công trình để vận hành dự án từ quý I/2029.

Về CTCP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Minh Ngọc, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2009, tên gọi cũ là Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Minh Ngọc.

Đến tháng 6/2023, doanh nghiệp đổi tên như hiện tại, hoạt động kinh doanh bất động sản, trụ sở tại cụm công nghiệp thuộc xã Đan Phượng, TP Hà Nội.

Theo công bố đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 5/2020, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 37,49 tỷ đồng lên mức 207,49 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2024 đến nay, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Phạm Xuân Vinh. Ông Vinh chính là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Hồng từ ngày 15/7/2025 đến nay.

Đáng chú ý, chỉ 1 ngày sau khi nhậm chức Chủ tịch HĐQT SHG, ông Phạm Xuân Vinh đã ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT Đặng Minh Quang thực hiện điều hành, giải quyết các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/07/2025 đến khi có văn bản thay thế. Lý do được ông Vinh đưa ra là vì còn phải tập trung giải quyết một số công việc quan trọng của cổ đông lớn.



