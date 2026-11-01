Thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi những bất định về thuế quan, áp lực lãi suất và dòng vốn ngoại liên tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Sau cú lao dốc gần 58 điểm trong phiên 26/11, VN-Index đã lấy lại hơn 24 điểm trong phiên cuối tuần, song thanh khoản vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Trong khi triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, hàng loạt cổ phiếu có nền tảng cơ bản đã trở về vùng định giá thấp trong nhiều năm. Theo ông Bùi Văn Huy – Tổng Giám đốc FIDT, dù chưa đủ cơ sở xác nhận thị trường đã tạo đáy, sự bi quan lên cao cùng mặt bằng định giá thấp đang mở ra những cơ hội đầu tư đáng chú ý.

"Năm 2026 là năm ác mộng của phân tích cơ bản"

Theo Tổng Giám đốc FIDT, bối cảnh đầu tư hiện chưa có nhiều chuyển biến tích cực khi thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh, đồng USD tăng giá, trong khi đề xuất áp thuế 35% của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam và áp lực thanh khoản cuối năm tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong nước, đặc biệt khi nền kinh tế đang có nhu cầu vốn lớn.

Với thanh khoản còn thấp và lực cầu chưa thực sự quyết liệt, ông Huy cho rằng chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Tuy nhiên, định giá chung của thị trường cũng như nhiều cổ phiếu đã trở về vùng thấp trong nhiều năm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy khi những nút thắt về thanh khoản của năm 2026 qua đi và thị trường bước sang năm mới.

Liên quan đến vấn đề thuế quan, Tổng Giám đốc FIDT nhìn nhận đây là một biểu hiện của những xung đột giữa các cường quốc và nhà đầu tư cần dần thích nghi với những biến động này. Theo quan điểm của ông, mục đích của chính sách thuế quan là thúc đẩy dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, qua đó giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào quốc gia này. Với sự chủ động của Việt Nam trong quá trình đàm phán lần này, ông Huy kỳ vọng kết quả sẽ theo hướng tích cực, không quá bất lợi cho Việt Nam, từ đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.





Xét về định giá, chuyên gia cho rằng diễn biến thực tế của thị trường tiêu cực hơn nhiều so với những gì VN-Index phản ánh, bởi chỉ số vẫn được nâng đỡ bởi một số nhóm cổ phiếu lớn. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, P/E thị trường hiện đã xuống dưới 9 lần.

"Năm 2026 là năm ác mộng của phân tích cơ bản", ông Huy nhận định khi hàng loạt cổ phiếu như DGC, PNJ, FPT bất ngờ lao dốc, trong khi không ít cổ phiếu cơ bản ghi nhận mức giảm 30–50%. Tuy nhiên, sau một năm đầy khó khăn, chính sự sụt giảm mạnh về thị giá cũng mở ra những cơ hội đầu tư rõ ràng.

"Chỉ cần doanh nghiệp tồn tại, duy trì tăng trưởng thì vùng giá hiện tại là cơ hội lớn", Tổng Giám đốc FIDT nhấn mạnh.

Thị trường đã về vùng quá bán cả về kỹ thuật lẫn cơ bản

Lý giải việc dòng tiền vẫn thận trọng dù định giá ngày càng hấp dẫn, ông Huy chỉ ra ba nguyên nhân chính, gồm mặt bằng lãi suất tăng trong bối cảnh nền kinh tế thiếu vốn, áp lực từ thị trường quốc tế và tình trạng bán ròng mạnh của khối ngoại. Do đó, ngay cả khi thị trường xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật, thanh khoản cũng khó phục hồi ngay.

Chuyên gia cho rằng những chất xúc tác tạo bước ngoặt cho dòng tiền có thể chỉ xuất hiện từ nửa cuối năm 2027. Đó là khi chính sách lãi suất của Fed ổn định, các kênh đầu tư dần được nới lỏng, mặt bằng lãi suất trong nước hạ nhiệt từ giữa năm và có thể giảm nhẹ vào cuối năm. Bên cạnh đó, việc nâng hạng thị trường thực sự thu hút dòng vốn và sự đảo chiều trong giao dịch của khối ngoại cũng là những yếu tố được kỳ vọng.

Riêng trong tháng cuối năm 2026, dù thông tin tiêu cực vẫn bủa vây và bối cảnh đầu tư chưa có nhiều cải thiện, ông Huy lại nhìn thấy một khía cạnh tích cực: "Khi mọi thứ bi quan tột đỉnh cũng là thời điểm dễ đảo chiều".

Theo chuyên gia, điều quan trọng là những thông tin xấu hiện nay không nằm ngoài dự kiến, trong khi thị trường đã rất rẻ và nhiều cổ phiếu đã trở về vùng đáy định giá. Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc FIDT nhận định từ nay đến cuối năm, thị trường khó khởi sắc về thanh khoản nhưng cũng khó giảm thêm khi đã về vùng quá bán cả về kỹ thuật lẫn cơ bản.