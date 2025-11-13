Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc một công ty trên sàn chứng khoán bị khởi tố. bắt tạm giam

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc một công ty trên sàn chứng khoán bị khởi tố. bắt tạm giam

Hai cá nhân này đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 65/QĐ-VPCQCSĐT ngày 13/10/2025.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, xác định: Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch: Ô-xtrây-li-a), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Ô-xtrây-li-a), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch: Việt Nam và Ô-xtrây-li-a), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác. Trong các ngày 13/10/2025 và 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch tổ chức tài chính Acuity Funding có khả năng cung cấp từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam. Đối tượng chiếm đoạt khoản phí của công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD.

Về phía NSH Petro, HĐQT đã công bố nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc, người đại diện pháp luật). Đồng thời, quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, và bà P.T.N.T, thành viên Ban Kiểm soát.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, công ty không phát sinh doanh thu. Sau khi khấu trừ chi phí, công ty lỗ gần 151 tỷ đồng trong quý 3.﻿ Luỹ kế 9 tháng, NSH Petro chỉ mang về doanh thu bán hàng hơn 15 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước doanh thu hơn 644 tỷ đồng), theo đó khoản lỗ trước thuế 9 tháng lên tới hơn 472 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu PSH trên sàn HNX đang trong hiện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày.﻿

