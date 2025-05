Tổng tài hàng real thừa kế 126.000 tỷ: Nhan sắc 22 năm không ai địch nổi, sự nghiệp lẫy lừng toàn bom tấn

Thánh sống visual đỉnh nóc, sự nghiệp trong mơ

Nhắc đến phim Hàn, một trong số những cái tên mà nhiều người nghĩ tới ngay đích thị là Kang Dong Won. Năm 2000, anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Với chiều cao 1m86, gương mặt điển trai sắc nét giúp anh tỏa sáng trên sàn catwalk. Anh nhanh chóng trở thành người mẫu hàng đầu Hàn Quốc. Chỉ 3 năm sau, anh lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Tác phẩm đầu tay Too Beautiful to Lie (2004) giúp anh gây chú ý. Năm 2005, anh bùng nổ với Temptation of Wolves. Vai diễn Han Kyung khiến hàng triệu khán giả nữ “mất ngủ”. Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng – visual gây nghiện. Anh được gọi là thánh sống, mở ra trào lưu "mỹ nam đẹp hơn hoa" của showbiz Hàn.

Kang Dong Won đổi đời nhờ Temptation of Wolves

Phát triển sự nghiệp nhờ nhan sắc nhưng Kang Dong Won không bị đóng khung trong hình tượng “nam thần”. Anh liên tục thử sức với nhiều dạng vai khó, đầy chiều sâu. Từ quý tộc thời Joseon trong The Duelist đến kẻ trộm trong Jeon Woo Chi. Từ pháp sư trừ tà trong The Priests đến chiến binh hậu tận thế trong Peninsula. Từng vai diễn đều cho thấy sự biến hóa không ngừng nghỉ. Anh không ngại làm xấu mình trên màn ảnh để phục vụ vai diễn. Trong Vanishing Time: A Boy Who Returned, anh đóng vai người đàn ông tâm thần. Còn trong Broker, anh sánh vai cùng Song Kang Ho trong câu chuyện giàu cảm xúc. Phim tham dự Cannes, diễn xuất của anh được khen ngợi hết lời.

Nét đẹp "hơn hoa" của Kang Dong Won

Kang Dong Won có phong cách chọn phim rất “dị”. Không chuộng đại chúng, không chọn kịch bản dễ ăn khách. Anh chỉ đóng phim mà anh thực sự thấy thú vị, dù rủi ro cao. Chính sự khó đoán này khiến anh luôn được giới phê bình yêu thích. Tên tuổi của anh bảo chứng cho chất lượng, dù phim có kén người xem.

Ngoài phim ảnh, vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc cũng là chủ đề gây sốt. Ở tuổi 43, Kang Dong Won trông như mới 30. Da mịn, vóc dáng săn chắc, thần thái đỉnh cao không khác gì các idol. Anh thậm chí từng lọt top “Gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler bình chọn, được không ít fan quốc tế gọi anh là “nam thần Châu Á đẹp nhất”. Trong suốt 22 năm hoạt động, nhan sắc của Kang Dong Won chưa từng tụt hạng. Anh vẫn giữ phong độ, vẫn khiến người ta “mê mệt” từ cái nhìn đầu tiên và vẫn là người duy nhất trong bao hệ nam thần được tung hô với danh xưng "thánh sống".

Tổng tài hàng real thừa kế tài sản khủng

Kang Dong Won không chỉ là tài tử, mà còn là tổng tài thứ thiệt. Anh sinh ra trong một gia đình không phải dạng vừa đâu khi bố là Kang Cheol Woo, từng là phó chủ tịch SPP Heavy Industries. Đây là tập đoàn đóng tàu lớn thuộc top đầu Hàn Quốc. Năm 2010, tài sản ước tính của cha anh đã lên tới hàng nghìn tỷ won. Với tư cách người thừa kế, Kang Dong Won sở hữu khối tài sản kếch xù. Theo truyền thông Hàn, giá trị tài sản của anh có thể lên đến khoảng 126 nghìn tỷ VND - con số gây choáng váng. Tuy nhiên, Kang Dong Won chưa từng khoe khoang hay tỏ ra giàu có. Anh sống cực kín tiếng, giản dị và không xa hoa như tưởng tượng. Thậm chí còn tự tay kiếm tiền từ năm 20 tuổi bằng nghề người mẫu.

Không chỉ giàu có, Kang Dong Won còn nổi tiếng bởi chỉ số IQ vượt mức trung bình, lên tới 137. Từ nhỏ anh đã giỏi toán, đậu vào đại học Hanyang với chuyên ngành kỹ sư. Ngoài ra, anh còn thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. Phong thái điềm đạm, cư xử văn minh, chưa từng vướng scandal. Báo Hàn gọi anh là “hình mẫu đàn ông lý tưởng nhất showbiz” khi vừa đẹp trai lại giàu, học giỏi, nhân cách vàng - một combo hiếm thấy. Không ít người cho rằng, nếu không làm diễn viên, anh đã là CEO tầm cỡ, một tổng tài hàng thật giá thật, phát triển hơn cả bố mình.

Nguồn ảnh: Tổng hợp