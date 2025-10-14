Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14-10-2025 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Malaysia vào ngày 26/10 và "mong đợi" được chứng kiến việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Á, muốn chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Mohamad Hasan, Mỹ và Malaysia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, yêu cầu cả hai bên phải tháo dỡ toàn bộ mìn và pháo hạng nặng khỏi biên giới.

Ông cũng hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các lãnh đạo Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 26 đến 28/10.

“Tại hội nghị, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến việc ký kết một tuyên bố được gọi là Hiệp định Kuala Lumpur giữa hai nước láng giềng, nhằm đảm bảo hòa bình và lệnh ngừng bắn lâu dài”, ông Mohamad phát biểu với giới truyền thông.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia có liên quan đến các địa điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km.

Hôm 12/10, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau tại Kuala Lumpur vào cuối tuần để thảo luận về lệnh ngừng bắn, với sự tham dự của các quan chức Mỹ và Malaysia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuần trước cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Trump, trong đó ông Trump nói rằng ông muốn thấy hai nước láng giềng giải quyết căng thẳng.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo đã đề cử Tổng thống Mỹ Trump cho Giải Nobel Hòa bình, ghi nhận “phương pháp ngoại giao sáng tạo" của ông đã giúp chấm dứt các cuộc đụng độ.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

