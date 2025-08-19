Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Putin tặng xe máy Ural cho một công dân Mỹ

19-08-2025 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng chiếc xe máy Ural – biểu tượng cơ giới từng phục vụ Thế chiến II – cho một người dân Alaska.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng một chiếc xe máy Ural mới kèm theo thùng xe cho ông Mark Warren, một người dân sống tại Anchorage, Alaska. Món quà này được trao trong chuyến thăm của Putin đến Alaska.

Món quà được trao trong bãi đậu xe của khách sạn nơi phái đoàn Nga lưu trú, trùng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Putin và Trump tại Alaska.

Tổng thống Putin tặng xe máy Ural cho một công dân Mỹ- Ảnh 1.

Mark Warren và chiếc xe Ural mới được tặng bởi tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Rossia 1)

Trước đó, Warren được các phóng viên Nga gặp tình cờ trên đường phố Anchorage. Ông chia sẻ rằng ông gặp khó khăn trong việc tìm phụ tùng thay thế cho chiếc Ural cũ, đặc biệt là do nhà máy sản xuất nằm ở Ukraine.

Tổng thống Nga biết đến Warren qua bản tin này và quyết định gửi tặng xe mới như một hành động thiện chí. “Đây là một món quà cá nhân từ tổng thống Nga”, Andrei Ledenev, cố vấn tại Đại sứ quán Nga tại Washington, phát biểu khi trao chìa khóa cho Warren, người đang ngạc nhiên trước ống kính truyền hình nhà nước.

Mark Warren hồ hởi khi nhận món quà từ tổng thống Nga Putin: “Tôi không nói nên lời, thật tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều,” ông nói với truyền thông Nga. Ông cũng thừa nhận rằng chiếc xe mới tốt hơn hẳn chiếc cũ.

Xe Ural có nguồn gốc từ thiết kế BMW R71 của Đức, được Liên Xô sao chép trước Thế chiến II. Ural hiện có trụ sở tại bang Washington, Mỹ. Tuy nhiên, sau khi xung đột Ukraine nổ ra, toàn bộ dây chuyền sản xuất đã được chuyển sang Kazakhstan.

Trong chuyến thăm Alaska hôm thứ Sáu, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tặng hai biểu tượng Chính thống giáo Nga cho Tổng Giám mục Alexy của Sitka và Alaska, và đổi lại, Tổng Giám mục đã tặng nhà lãnh đạo Điện Kremlin một biểu tượng Thánh Herman của Alaska.

Tổng thống Putin: "Không có xung đột ở Ukraine nếu năm 2022 ông Donald Trump là tổng thống Mỹ"

Theo Anh Quang/VTCnews

VTCnews

