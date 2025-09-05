Tổng thống Trump sắp ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng, nhắc đến tên từ thời 2 cuộc Thế chiến

Tiêu điểm

Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Sáu để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thể hiện một quân đội hùng mạnh và thiện chiến hơn với thế giới.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền đã xác nhận sự thay đổi này, và có thể sẽ cần một đạo luật của Quốc hội. Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên khác am hiểu về các cuộc thảo luận, Nhà Trắng đang tìm kiếm các phương án thay thế khác để tránh việc bỏ phiếu.

Họ nói gì?

Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến việc thay đổi tên gọi này kể từ khi nhậm chức.

"Với tư cách là Bộ Chiến tranh, chúng ta đã thắng tất cả. Chúng ta đã thắng tất cả", ông Trump phát biểu hồi tháng trước, ám chỉ đến hai cuộc chiến tranh thế giới. "Chúng ta sẽ phải quay lại thời kỳ đó."

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư trên Fox News, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã lặp lại quan điểm của ông Trump. "Chúng ta đã thắng Thế chiến I, và chúng ta đã thắng Thế chiến II, không phải với Bộ Quốc phòng, mà với Bộ Chiến tranh", ông nói. "Như tổng thống đã nói, chúng ta không chỉ phòng thủ, chúng ta còn tấn công".

Tổng thống Trump nói rằng ông nghĩ Quốc hội sẽ ủng hộ ông. "Chúng ta muốn phòng thủ, nhưng chúng ta cũng muốn tấn công nếu cần thiết. Vì vậy, với tôi, Bộ Chiến tranh nghe có vẻ là một cái tên hay hơn".

Bối cảnh

Bộ Chiến tranh đã tồn tại sau khi Mỹ giành độc lập cho đến năm 1947, khi chính quyền Tổng thống Truman tách Lục quân và Không quân thành các nhánh riêng biệt và sáp nhập với Hải quân khi đó còn độc lập để thành lập một cơ quan mới. Một đạo luật của Quốc hội hai năm sau đó đã đặt tên cho cơ quan này là Bộ Quốc phòng.

Việc đổi tên hàng trăm cơ quan Lầu Năm Góc, văn phòng phẩm, biểu tượng, bảng hiệu và các biển báo khác tại Bộ Quốc phòng, cùng với các căn cứ trên khắp thế giới, có thể sẽ tốn hàng tỷ đô la. Khoản chi phí này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính quyền.

Tuy nhiên, nỗ lực đổi tên bộ này của Tổng thống Trump lại phù hợp với việc tái cấu trúc chính phủ liên bang trên diện rộng của chính quyền, từ việc sa thải hàng chục nghìn nhân viên liên bang đến việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles và Washington.

Chính quyền Trump đã cắt giảm mạnh mẽ Hội đồng An ninh Quốc gia được thành lập vào cuối những năm 1940 và cắt giảm nhiều cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Các đảng viên Dân chủ nhanh chóng chỉ trích động thái này bởi một vị Tổng thống đang muốn nhận giải Nobel Hòa bình lại đưa ra một hành động như vậy.