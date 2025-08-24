Tổng thống Trump tiếp tục đe dọa trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Moscow cho biết vẫn chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về những gì chúng tôi sẽ làm và đây sẽ là một quyết định rất quan trọng. Đó là quyết định Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt Nga, trừng phạt về thuế quan, hay cả hai; hoặc chúng tôi sẽ không làm gì và nói rằng đó là cuộc chiến của Nga và Ukraine" - Tổng thống Trump nói, thể hiện rõ sự thất vọng với Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Alaska hôm 15/8.

Theo Tổng thống Trump, ông không hài lòng về cuộc tấn công của Nga vào một nhà máy của Mỹ ở Ukraine trong tuần này, gây ra một vụ hỏa hoạn và khiến một số nhân viên của nhà máy bị thương.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 22/8 cho rằng Nga đang làm mọi cách có thể để ngăn cản cuộc gặp giữa ông và ông Putin.

Tổng thống Trump cầm bức ảnh chụp chung với Tổng thống Putin tại Nhà Trắng, ngày 22/8 (Ảnh: AP)

Ông Trump thông tin ông đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga hôm 18/8. Trong khi đó, ông Zelensky liên tục kêu gọi ông Putin đồng ý hội đàm, nói rằng đó là cách duy nhất để đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với NBC rằng không có cuộc đàm phán Nga - Ukraine nào được lên kế hoạch.

Tuyên bố trên - lặp lại ý chí của Moscow rằng một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo là không thể nếu không đáp ứng được một số điều kiện nhất định - được coi là một bước lùi đối với Tổng thống Trump, người đã tuyên bố một bước đột phá ngoại giao trong nỗ lực đưa Moscow và Kiev tiến gần hơn đến hòa bình.

Trong chuyến thăm một Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân hôm 22/8, Tổng thống Putin nói rằng "có ánh sáng cuối đường hầm" cho việc khôi phục quan hệ Mỹ - Nga.

"Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp, ý nghĩa và thẳng thắn ở Alaska" - ông Putin nói - "Các bước tiếp theo hiện phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Mỹ, nhưng tôi tin tưởng vào phẩm chất lãnh đạo của Tổng thống Trump".

Những bình luận của ông Putin cho thấy sự lạc quan của Nga rằng nước này có thể hàn gắn quan hệ với Mỹ và đạt được các thỏa thuận kinh tế, bất chấp sự thiếu tiến triển trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.



