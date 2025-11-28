Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025: Bắc Ninh dẫn đầu về vốn đầu tư FDI đăng ký mới và điều chỉnh

Vietnam Report áp dụng hệ phương pháp nghiên cứu dựa trên ba nhóm tiêu chí chính: ﻿ số lượng doanh nghiệp lớn (VNR500) giai đoạn 2021–2025,﻿﻿ môi trường đầu tư và thu hút FDI năm 2025 và đóng góp vào tăng trưởng quốc gia.

Dữ liệu được thu thập từ cơ quan quản lý nhà nước, thống kê kinh tế – xã hội, dữ liệu doanh nghiệp lớn của Vietnam Report, cùng phân tích định lượng và định tính theo chuẩn quốc tế.

Phú Thọ: ﻿Phú Thọ ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp quy mô vừa – logistics – dịch vụ du lịch văn hóa kết nối trực tiếp Hà Nội với Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa. Nhờ vị trí cửa ngõ phía Tây Thủ đô, Phú Thọ giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Bắc, tạo ra trục lưu chuyển hàng hóa, lao động và dịch vụ mang tính chiến lược.

Cấu trúc kinh tế của Phú Thọ đang chuyển dịch từ nông nghiệp – công nghiệp nhẹ sang công nghiệp chế biến, điện tử phụ trợ, vật liệu mới và logistics. Các khu công nghiệp hiện đại của địa phương được quy hoạch bài bản với quỹ đất sạch rộng lớn, hạ tầng đồng bộ đạt chuẩn quốc tế, qua đó thu hút nhiều tập đoàn lớn như Japfa Comfeed, Piaggio Việt Nam, Việt Đức VG PIPE, AMY GRUPO hay Daesang Việt Nam.﻿

Bắc Ninh: ﻿Năm 2025, lần đầu tiên Bắc Ninh có tên trong danh sách Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn. Nằm trong “vành đai sản xuất – công nghệ” bao quanh Thủ đô, Bắc Ninh không chỉ là điểm đến ưu tiên của các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực điện tử – bán dẫn, mà còn là mắt xích quan trọng kết nối giữa Hà Nội – trung tâm điều hành và tri thức, Hải Phòng – cửa ngõ xuất nhập khẩu, và cực sản xuất lân cận như Hưng Yên. Nhờ vị trí địa lí kinh tế đặc biệt cộng hưởng với hạ tầng giao thông liên vùng, Bắc Ninh đang trở thành một trong những địa phương có mức độ hội nhập sâu nhất vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tại ASEAN.

Theo thông tin từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tính đến tháng 10 năm 2025, Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu vốn đầu tư FDI đăng ký mới và điều chỉnh, với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt 4,94 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Ninh: ﻿Những tập đoàn lớn đã chọn Quảng Ninh làm điểm đến chiến lược có thể kể đến Tổng công ty Đông Bắc với các dự án năng lượng và vật liệu xây dựng, Calofic (liên doanh Wilmar – Singapore) mở rộng tổ hợp nhà máy dầu ăn hiện đại tại KCN Cái Lân, cùng BIM Group phát triển hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp cùng dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Quảng Ninh có lợi thế lớn để mở rộng các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp sạch và mô hình đô thị – du lịch – cảng biển tích hợp. Điều này giúp địa phương không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà còn định hình lại cấu trúc kinh tế theo hướng giảm khai thác tài nguyên, tăng sản xuất sạch, dịch vụ và du lịch giá trị cao.

Hà Nội: ﻿Theo số liệu từ Cục Thống Kê (Bộ Tài chính) tính đến tháng 10 năm 2025, Hà Nội đã thu hút vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh đạt 3,63 tỷ USD, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Hà Nội sở hữu hệ sinh thái trí tuệ lớn nhất cả nước – từ nguồn nhân lực cấp cao, trường đại học, viện nghiên cứu đến trung tâm R&D và doanh nghiệp công nghệ. Trong khi đó, các tỉnh vệ tinh như Bắc Ninh (điện tử), Phú Thọ (ô tô – cơ khí), Hưng Yên (phụ trợ) lại đảm nhiệm vai trò sản xuất.

Hải Phòng: Hải Phòng đảm nhận chức năng đầu mối sản xuất – logistics – xuất khẩu của toàn vùng, tạo trục kết nối quan trọng cho dòng chảy thương mại quốc tế.

Cùng với hạ tầng cảng biển, Hải Phòng sở hữu hệ thống khu công nghiệp – khu kinh tế hiện đại như Đình Vũ – Cát Hải, Tràng Duệ, VSIP, thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu như LG Electronics (Hàn Quốc), Ford Việt Nam (Hoa Kỳ), LS-VINA (Hàn Quốc), Nhựa Phú Lâm (Đài Loan).

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh vào Hải Phòng đạt gần 2,08 tỷ USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ.

Hưng Yên: ﻿Hưng Yên đang tái định vị mình thành một trung tâm công nghiệp – công nghệ cao có vai trò bổ trợ trọng yếu cho chuỗi cung ứng điện tử và cơ khí của vùng Bắc Bộ. Sức bật của Hưng Yên đến từ hai yếu tố: vị trí địa lí kinh tế nằm gần các cực sản xuất lớn (Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình) và hiệu ứng lan tỏa mạnh từ vành đai kết nối Hà Nội sau sáp nhập, giúp Hưng Yên trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ.

Những cái tên tiêu biểu góp phần định hình diện mạo công nghiệp Hưng Yên phải kể đến Tập đoàn Hòa Phát, Stavian Hóa chất, Mavin Austfeed.

Ninh Bình: ﻿Trong khi nhiều địa phương phụ thuộc vào một ngành mũi nhọn, Ninh Bình phát triển theo mô hình “ba trụ cột”: công nghiệp chế tạo - du lịch sinh thái – văn hóa - nông nghiệp đặc thù. Sau sáp nhập, vị trí chiến lược của địa phương được củng cố nhờ khả năng kết nối liền mạch Hà Nội và Thanh Hóa, giúp Ninh Bình trở thành điểm cân bằng giữa tam giác sản xuất – dịch vụ – du lịch của khu vực.

Đồng Nai: ﻿Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới khi quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng lưới liên kết vùng đã đưa địa phương trở thành một trong những “chân kiềng” quan trọng nhất của cấu trúc kinh tế phía Nam.

Từ vị thế trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao trọng điểm của Việt Nam, Đồng Nai đã hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng với nhiều tên tuổi lớn: các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò phát triển hạ tầng kinh tế – công nghiệp như Sonadezi, Dofico; tập đoàn lớn vươn tầm quốc gia Tín Nghĩa, Trường Hải; cùng các nhà đầu tư FDI tiêu biểu như Cargill, Nestlé, Sunjin Vina.

Sau sáp nhập, Đồng Nai được hưởng lợi mạnh mẽ từ vị trí chiến lược nằm sát “siêu đô thị kinh tế” TP.HCM, qua đó hình thành trục sản xuất – logistics – cảng biển có quy mô lớn nhất cả nước.

Tây Ninh: ﻿Tây Ninh đang nổi lên như một cực tăng trưởng đặc thù của phía Nam khi tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng liên kết vùng giúp tỉnh chuyển mình từ một địa phương biên giới truyền thống thành trung tâm logistics – thương mại – năng lượng tái tạo có tầm ảnh hưởng chiến lược.

Với vị trí nằm giữa TP.HCM và Phnom Penh, Tây Ninh là cửa ngõ giao thương của Việt Nam với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng.

Điểm nhấn tạo nên lợi thế cạnh tranh giúp Tây Ninh được đánh giá cao trong giai đoạn mới nằm ở năng lượng tái tạo. Ngoài năng lượng, kinh tế cửa khẩu là động lực tăng trưởng mạnh của Tây Ninh.

TP. Hồ Chí Minh: ﻿Nếu trước đây TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vận hành như ba cực tăng trưởng độc lập – dịch vụ, công nghiệp và cảng biển – thì sau sáp nhập, ba cấu phần này kết nối thành một hệ sinh thái thống nhất, trong đó TP.HCM giữ vai trò hạt nhân điều phối. Tại đây, các quyết định về vốn, sản phẩm, mở rộng đầu tư và đổi mới sáng tạo được khởi phát, còn hai cực công nghiệp – cảng biển đóng vai trò hỗ trợ, tạo thành vòng cung hoàn chỉnh cho sản xuất và xuất khẩu.

Thành phố trở thành trung tâm tài chính – dịch vụ lớn nhất cả nước, là điểm đến quan trọng trong thu hút vốn FDI, đồng thời dẫn dắt xu hướng đổi mới mô hình kinh doanh và cung ứng nguồn nhân lực chiến lược.

Tính trong 10 tháng đầu năm 2025, TP.HCM thu hút vốn đầu tư FDI đăn ký mới và điều chỉnh đạt 2,63 tỷ USD, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.