Top 10 ngân hàng cho vay nhiều nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Thống kê của chúng tôi từ 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 cho thấy, tính đến 30/06/2023, số dư cho vay khách hàng của các nhà băng này đạt tổng cộng gần 10,6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 589 nghìn tỷ (~5,9%) so với đầu năm.

Bảng xếp hạng 10 ngân hàng có số dư cho vay khách hàng lớn nhất vẫn chưa có sự xuất hiện của các nhân tố mới, song trong nội bộ bảng lại ghi nhận nhiều nhà băng tăng trưởng bứt phá và có không ít xáo trộn về trật tự xếp hạng.

Top 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất quý II/2023

BIDV vẫn giữ ngôi đầu bảng với số dư cho vay khách hàng là gần 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 7,0% so với đầu năm. Ngoài ra, ngân hàng này cũng đứng đầu về tăng trưởng số dư tuyệt đối cho vay khách hàng, với mức tăng gần 107 nghìn tỷ. Điều này đã giúp BIDV giãn rộng khoảng cách với các nhà băng khác, góp phần củng cố “ngôi vương”. Như hồi đầu năm nay, khoảng cách giữa ngân hàng này và Agribank - nhà băng có số dư cho vay khách hàng lớn thứ hai trên bảng xếp hạng chỉ là 77 nghìn tỷ, song đến cuối quý II, con số này đã lên đến hơn 166 nghìn tỷ.

Agribank tính đến 30/06/2023 ghi nhận số dư cho vay khách hàng đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, tăng gần 18 nghìn tỷ (tăng 1%) so với đầu năm.

Đứng thứ ba là VietinBank với số dư cho vay khách hàng đạt gần 1,36 triệu tỷ, tăng 84,5 nghìn tỷ so với đầu năm (~6,6%).

Vietcombank theo sau khi ghi nhận tổng cho vay khách hàng đạt 1,17 triệu tỷ, tăng 2,9% so với đầu năm.

Đáng chú ý, ở vị trí thứ 5, số dư cho vay khách hàng của MB đã lần đầu vượt mốc 500 nghìn tỷ. Đây cũng là nhà băng có chỉ tiêu này cao nhất trong khối tư nhân. Cụ thể, tính đến 30/06/2023, tổng cho vay khách hàng của MB là hơn 518 nghìn tỷ, tăng 57 nghìn tỷ (~12%) so với đầu năm.

Ở nửa còn lại của bảng xếp hạng, VPBank và Techcombank đã vươn lên mạnh mẽ. Cụ thể, VPBank đã tăng 2 hạng so với đầu năm và xếp vị trí thứ 6, Techcombank tăng 1 bậc và theo sát phía sau. Tính đến 30/06/2023, VPBank ghi nhận số dư cho vay khách hàng là gần 489 nghìn tỷ, tăng hơn 50 nghìn tỷ (~11%) so với đầu năm; trong khi đó, con số này ở Techcombank là gần 467 nghìn tỷ, tăng hơn 46 nghìn tỷ (~11%) so với đầu năm.

3 ngân hàng còn lại trong danh sách 10 nhà băng có quy mô cho vay khách hàng lớn nhất là Sacombank (hơn 460 nghìn tỷ, tăng trưởng 5% so với đầu năm); ACB (hơn 434 nghìn tỷ đồng, tăng 5%); SHB (~408 nghìn tỷ, tăng 6%).

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng cho vay khách hàng mạnh nhất quý II/2023

Tính đến 30/06/2023, có 20/29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính có tăng trưởng số dư cho vay khách hàng trên 5%. Trong đó, có 6 ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng ít nhất 10%.

Dẫn đầu là MSB với tốc độ mở rộng quy mô cho vay khách hàng là 13%. Động lực tăng trưởng của ngân hàng đến từ tăng cường cho vay lĩnh vực thương mại công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng, khách hàng cá nhân, nông lâm nghiệp thủy sản, kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng.

BaoVietBank áp sát với tăng trưởng 12,9%. Tính đến cuối quý II/2023, quy mô cho vay khách hàng của ngân hàng là 37,5 nghìn tỷ. Trong đó, cho vay khách hàng trong nước có tỷ trọng lớn nhất (chiếm hơn 98% danh mục) và là động lực tăng trưởng chính.

Với tăng trưởng 12%, 11%, 11%, các ngân hàng MB , VPBank và Techcombank đã lần lượt chiếm các vị trí 3,4 và 5 trên bảng xếp hạng tăng trưởng số dư cho vay khách hàng.

TPBank đứng đầu nửa còn lại của bảng xếp hạng và cũng là ngân hàng cuối cùng có tỷ lệ tăng trưởng số dư cho vay khách hàng ở mức 2 chữ số trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, đến cuối quý II/2023, quy mô cho vay khách hàng của TPBank là 117,1 nghìn tỷ, tăng 16,1 nghìn tỷ (~10%) so với đầu năm. Cho vay hộ gia đình, công nghiệp chế biến chế tạo, bất động sản, vận tải là những động lực chính thúc đẩy chỉ tiêu cho vay khách hàng mở rộng.

Theo sau là HDBank với tăng trưởng 9%. Đến cuối tháng 6/2023, cho vay khách hàng của HDBank là gần 287,4 nghìn tỷ, tăng 23,5 nghìn tỷ (~9%). Động lực tăng trưởng chính của HDBank đến từ việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh và cá nhân, các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần khác.

3 nhà băng còn lại trong bảng xếp hạng gồm LPBank , NamABank , VietBank đều ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng số dư cho vay khách hàng 8%.