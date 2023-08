Top 10 ngân hàng có CIR thấp nhất và cải thiện nhiều nhất 6 tháng đầu năm 2023

Thống kê mới nhất của chúng tôi tại 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính cho thấy, chi phí hoạt động của các nhà băng trong 6 tháng đầu năm là hơn 107,3 nghìn tỷ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) của các nhà băng là 34% tăng nhẹ 1,4 điểm % so với 6 tháng đầu năm 2022.

Trong đó, 10 ngân hàng có tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động thấp nhất đều ghi nhận chỉ tiêu này thấp hơn 34% và phần lớn đều ghi nhận CIR giảm so với cùng kỳ năm trước.

Top 10 ngân hàng có CIR thấp nhất 6 tháng đầu năm 2023

Cụ thể, SHB đã vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng các ngân hàng có CIR thấp nhất trong 6 tháng đầu năm 2023, khi ghi nhận chỉ tiêu này gần mức 21%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, chi phí hoạt động của ngân hàng là 2.325 tỷ đồng, tăng khoảng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thu nhập hoạt động của SHB lại tăng đến 20,99%. Do đó, nhìn chung CIR của SHB vẫn được cải thiện.

VietinBank cũng tăng 1 hạng so với đầu năm và lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với CIR là 26,03%, giảm khoảng 0,9 điểm phần trăm % so với cùng kỳ năm trước. Sự cải thiện của CIR chủ yếu do tốc độ tăng trưởng của tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng (15,92%) nhanh hơn so với chi phí (11,9%).

VPBank ở vị trí thứ 3 với CIR hơn 28% và là một trong số ít các ngân hàng có chỉ số này thấp hơn 30%.

VIB lại có sự vươn lên đáng chú ý, khi tăng từ hạng 10 lên 4. CIR của ngân hàng này trong 6 tháng đầu năm là 30,34%, giảm 3,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Vietcombank cũng ghi nhận sự cải thiện trong cả thứ hạng và CIR. Theo đó, ngân hàng này ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, tăng một bậc so với cùng kỳ năm trước. CIR ở mức 30,37%, giảm 1,2 điểm phần trăm.

Ở nửa sau, bảng xếp hạng đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới. Cụ thể, 3 ngân hàng MSB, ACB, OCB đã vươn lên mạnh mẽ và chiếm giữ các vị trí 6, 7 và 8. CIR của 3 ngân hàng này lần lượt là 30,41%; 31,32% và 31,92%. Trong khi đó, SeABank, MB, ABBank không tiếp tục góp mặt.

2 nhà băng cuối cùng trong bảng xếp hạng các ngân hàng có CIR thấp nhất là BIDV (32,2%) và Techcombank (32,27%).

10 ngân hàng cải thiện CIR tốt nhất 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 11/29 ngân hàng được khảo sát ghi nhận CIR giảm. Trong đó, chỉ có duy nhất BaoVietBank ghi nhận chỉ tiêu này là 49%, giảm hơn 32,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, chi phí hoạt động của ngân hàng là 339 tỷ đồng, tăng khoảng 11,7%, nhưng nhờ vào tổng thu nhập hoạt động tăng đến 84,83%, nên CIR đã được kéo giảm mạnh.

Bộ ba OCB , ACB , MSB cũng nằm trong danh sách các ngân hàng ghi nhận CIR giảm nhiều trong 6 tháng đầu năm nay. Cụ thể, với mức giảm lần lượt là 7,8 (OCB); 5,1 (ACB) và 4,2 (MSB) điểm phần trăm, 3 ngân hàng này đã chiếm giữ các vị trí 2, 3 và 4 trên bảng xếp hạng các nhà băng có CIR cải thiện nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả này là nhờ vào việc tổng thu nhập của bộ ba đã tăng trưởng trên 15% và cùng lúc kéo giảm được chi phí hoạt động, đây cũng là điều rất ít ngân hàng làm được trong 6 tháng đầu năm nay.

VIB ở vị trí thứ 5 với mức giảm 3,5 điểm phần trăm. Đây là kết quả của việc chi phí hoạt động chỉ tăng 5,5%, trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng đến hơn 17,71%.

Nửa còn lại của bảng xếp hạng gồm có HDBank (CIR: ~35%, giảm 2,2 điểm phần trăm); Agribank (CIR: ~38%, giảm 1,4 điểm %); Vietcombank (CIR: 30,37%; giảm 1,2 điểm %). Cuối cùng là NamABank (CIR: 43,78%, giảm 1,1 điểm %) và VietinBank (CIR: 26,03%, giảm 0,9%).

Nhìn chung, trong bối cảnh toàn ngành có không ít khó khăn, các nhà băng đều đang cố gắng tiết giảm hoặc duy trì chi phí không đổi. Khối ngân hàng tư nhân trung bình và lớn là nhóm đã có nhiều sự cải thiện về CIR nhất trong 6 tháng đầu năm 2023.