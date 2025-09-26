Top 5 nghề "hái ra tiền" nhưng ít ai để ý, ChatGPT phân tích bất ngờ

Trong khi nhiều người đổ xô theo đuổi những ngành nghề hào nhoáng như công nghệ thông tin, bác sĩ, luật sư hay tài chính, thực tế vẫn tồn tại không ít nghề "thầm lặng" nhưng lại mang về mức thu nhập đáng mơ ước. Điều khiến nhiều người bất ngờ là chính các công việc này thường ít được nhắc đến trong những bảng xếp hạng nghề hot, ít người chọn nhưng lại dễ tạo dựng sự nghiệp ổn định.

ChatGPT đã phân tích từ xu hướng toàn cầu, nhu cầu thị trường và cơ hội lâu dài để gợi ý 5 nghề tưởng như bình thường nhưng thật ra đang "hái ra tiền".

1. Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Manager)

Khi dịch bệnh và xung đột thương mại xảy ra, thế giới mới thấy rõ tầm quan trọng của chuỗi cung ứng. Quản lý chuỗi cung ứng chính là người đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời điểm, đúng nơi, với chi phí tối ưu.

Nhu cầu nhân sự giỏi trong lĩnh vực này tăng mạnh ở các tập đoàn sản xuất, bán lẻ, thương mại điện tử. Lương trung bình tại nhiều quốc gia phát triển có thể đạt 80.000-100.000 USD/năm, và ngay tại Việt Nam, mức thu nhập ngành này cũng ở top cao trong khối doanh nghiệp FDI.

2. Chuyên gia pháp chế doanh nghiệp (Corporate Legal Counsel)

Nghe đến luật, nhiều người nghĩ ngay đến luật sư tranh tụng. Nhưng nghề pháp chế doanh nghiệp lại "ngồi mát ăn bát vàng" hơn nhiều. Công việc chính là tư vấn pháp lý, rà soát hợp đồng, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và tránh rủi ro.

Ở các tập đoàn lớn, chuyên gia pháp chế thường được trả lương cao không kém giám đốc tài chính. Ưu điểm của công việc này là ổn định, ít áp lực thị phi, nhưng yêu cầu phải am hiểu luật và có EQ tốt để thương lượng, xử lý khéo léo.

Ảnh minh họa

3. Kỹ sư an toàn lao động & môi trường (HSE Engineer)

Trong thời đại ESG (Environment - Social - Governance) lên ngôi, doanh nghiệp càng cần nhân sự giỏi quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường. Nghề này vốn ít người biết đến, nhưng lại trở thành "lá chắn" bảo vệ hình ảnh công ty, giúp doanh nghiệp tránh các án phạt nặng. Ở Việt Nam, một kỹ sư HSE giỏi tiếng Anh có thể dễ dàng được các tập đoàn đa quốc gia mời với mức lương gấp đôi kỹ sư thông thường.

4. Nhà hoạch định dữ liệu (Data Strategist)

Data scientist đã nổi tiếng, nhưng ít ai chú ý đến vai trò của nhà hoạch định dữ liệu - người biến dữ liệu thành chiến lược kinh doanh cụ thể. Họ không chỉ phân tích số liệu, mà còn định hướng sản phẩm, marketing và thậm chí cả chiến lược đầu tư.

Trong bối cảnh AI phát triển như vũ bão, nghề này càng khẳng định giá trị hơn khi không lo bị máy móc thay thế, vì cần khả năng nhìn xa và óc chiến lược của con người.

5. Quản lý dịch vụ hậu cần sự kiện (Event Logistics Manager)

Tổ chức sự kiện không chỉ cần MC, ca sĩ, hay ekip dựng sân khấu. Một "nghề trong bóng tối" nhưng kiếm bộn tiền chính là người quản lý hậu cần sự kiện . Họ đảm nhận toàn bộ khâu vận hành từ vận chuyển, lắp đặt, điều phối nhân sự cho đến xử lý sự cố.

Các sự kiện quốc tế, lễ hội âm nhạc, giải thể thao lớn đều phải dựa vào đội ngũ logistics chuyên nghiệp. Thu nhập của những người làm nghề này thường đi kèm hoa hồng hậu hĩnh, đặc biệt khi có mối quan hệ rộng.

Kết

Danh sách trên cho thấy, không phải cứ nghề "hot" mới đem lại thu nhập cao. Có những công việc ít ai để ý, thậm chí bị xem là khô khan, nhưng lại mở ra cơ hội làm giàu bền vững. Đương nhiên, sau tất cả, muốn "hái ra tiền" thật sự, điều quan trọng không chỉ là chọn nghề theo trào lưu, mà còn phải nhìn vào xu hướng dài hạn, khả năng thích ứng và sự bền vững của ngành nghề đó.