TopZone hoàn thành trọn vẹn lời hứa xưa với tốc độ sớm không tưởng

Bởi trong nhiều năm, dù người dùng Việt nổi tiếng chịu chi và có niềm yêu thích đặc biệt với iPhone, iPad hay MacBook, họ vẫn thường rơi vào tình cảnh phải chờ đợi hàng tháng trời mới có hàng chính hãng, hoặc phải chi thêm hàng triệu đồng cho hàng xách tay để được sở hữu sớm. Trong khi đó, những nước lân cận như Singapore hay Thái Lan lại được mở bán cùng lúc với Mỹ và các thị trường lớn khác.

Chính bối cảnh này đã trở thành động lực để Thế Giới Di Động quyết tâm đưa TopZone ra đời vào năm 2021, kèm một cam kết mạnh mẽ từ CEO Đoàn Văn Hiểu Em: "Tôi mong muốn TopZone sẽ góp phần tăng doanh thu mạnh mẽ cho Apple tại Việt Nam, qua đó thay đổi cách hãng nhìn nhận về thị trường trong nước". Đó không chỉ là tham vọng kinh doanh, mà còn là cam kết dành cho hàng triệu khách hàng Việt – rằng họ xứng đáng được hưởng những quyền lợi và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp như bất kỳ người dùng Apple nào khác trên thế giới.

Để biến lời hứa thành hiện thực trong thời gian ngắn nhất, TopZone chọn cách hành động quyết liệt. Chỉ trong vòng 4 năm, hệ thống này đã mở rộng thần tốc với tốc độ chưa từng có, đưa hàng loạt cửa hàng mono store vào hoạt động khắp mọi miền đất nước. Mỗi điểm bán không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là nơi người dùng có thể chạm tay và thử từng sản phẩm mới nhất trong không gian trải nghiệm tiệm cận Apple Store, được Apple kiểm định và công nhận. Song song với mở rộng, TopZone còn liên tục nâng cấp dịch vụ, như ra mắt TopCare - trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple với chất lượng và phụ kiện chính hãng.

Khả năng triển khai và vận hành vượt trội này đã giúp TopZone nhanh chóng trở thành chuỗi ủy quyền cao cấp của Apple có quy mô hàng đầu Việt Nam, hiện sở hữu gần 100 cửa hàng và giữ vị thế nổi bật tại Đông Nam Á.

Độ phủ rộng khắp của TopZone giúp khách hàng cả nước được trải nghiệm sản phẩm Apple trong không gian hiện đại và đồng nhất, góp phần tăng cường độ nhận diện của Apple trên thị trường Việt

Thành công của TopZone không chỉ đo bằng số lượng cửa hàng, mà còn thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh. Năm 2024, TopZone lần đầu công bố doanh thu riêng, đạt 3.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận ròng hơn 80 tỷ đồng. Đặc biệt, đợt mở bán iPhone 16 chứng kiến một kỷ lục khó tin: doanh thu 2.000 tỷ đồng chỉ trong vòng hơn một tháng - vượt xa những chuỗi khác. Những con số này phản ánh sức mua bùng nổ của người Việt với sản phẩm Apple, đồng thời khẳng định năng lực cung ứng và vận hành của TopZone trong một thị trường từng không được xem trọng.

Đến thời điểm hiện tại, lời hứa ngày nào về việc rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm thị trường ưu tiên của Apple đã trở thành hiện thực. Nếu như trước đây, khách hàng trong nước thường phải chờ đợi cả tháng để có iPhone mới, thì nay họ có thể cầm trên tay sản phẩm chính hãng chỉ một tuần sau khi Apple mở bán tại Mỹ và Singapore, và với sự phát triển không ngừng của Topzone những fan của Apple chắc chắn cũng có quyền hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn nữa.

iPhone 16 là iPhone mở bán tại Việt Nam sớm nhất từ trước tới nay, cho thấy khoảng cách giữa thị trường Việt với các nước "tier 1" ngày càng được thu hẹp

Tác động lan tỏa từ sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở quyền lợi người dùng. Khi hàng chính hãng về sớm và đầy đủ, đi kèm giá bán cạnh tranh cùng chế độ hậu mãi rõ ràng, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn hàng chính ngạch. Điều này khiến thị trường xách tay vốn một thời sôi động nhanh chóng bị thu hẹp. Sự chuyển dịch này vừa bảo vệ người dùng khỏi rủi ro, vừa tạo ra bức tranh minh bạch và hấp dẫn hơn trong mắt Apple.

Chỉ sau 4 năm, TopZone đã về đích sớm hơn nhiều so với dự đoán. Nhưng sứ mệnh của TopZone vẫn chưa ngừng lại ở đó, TopZone sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, đưa trải nghiệm Apple chính hãng đến gần hơn với người dùng Việt và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ bán lẻ hàng Apple trên toàn cầu.