Toyota Vios Hybrid nhá hàng trước thềm ra mắt: Một chi tiết hứa hẹn thoát mác 'xe dịch vụ', giá quy đổi dự kiến từ gần 570 triệu đồng

Toyota vừa hé lộ đoạn teaser về việc ra mắt phiên bản hybrid của Vios thế hệ thứ tư tại Thái Lan vào ngày 21/8/2025. Tuy nhiên, teaser không tiết lộ nhiều thông tin, ngoại trừ tái khẳng định thời gian ra mắt cũng như xác nhận hệ truyền động.

Toyota Vios Hybrid dường như sẽ tập trung vào nhóm người dùng trẻ. Video: Toyota

Dù vậy, việc mời hai ngôi sao nổi tiếng thuộc thế hệ gen Z của Thái Lan xuất hiện trong video giới thiệu cho thấy Toyota Vios Hybrid sẽ tập trung "đánh" vào nhóm khách hàng trẻ, những người tìm kiếm một chiếc xe có phong cách kết hợp với trải nghiệm lái. Điều này đã gây xôn xao lớn trong cộng đồng mạng Thái Lan và họ đang rất mong chờ sự kết hợp giữa một thương hiệu thường bị coi là "già" với hai nghệ sĩ trẻ năng động. "New Yaris, New Gen" (Vios còn được gọi là Yaris Ativ ở Thái Lan), một người dùng bình luận.

Trước đó, Headlightmag đưa tin, thị trường Thái Lan sẽ đón nhận Toyota Vios hybrid với hai phiên bản: HEV Premium và HEV GR Sport. Sự kiện này diễn ra 3 năm sau khi Vios thế hệ mới được bán ra vào tháng 8/2022.

Thông tin về hệ truyền động hybrid vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, giới truyền thông Thái Lan dự đoán mẫu sedan này sẽ sử dụng hệ thống tương tự Yaris Cross hybrid đã ra mắt tại đây vào tháng 10/2023.

Toyota Vios còn được gọi là Yaris Ativ ở Thái Lan - Ảnh: Autospinn

Toyota Yaris Cross HEV sở hữu động cơ xăng 1.5L 2NR-VEX hút khí tự nhiên, đạt công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121Nm. Kết hợp với động cơ điện 79 mã lực và mô-men xoắn 141Nm, tổng công suất hệ thống đạt 110 mã lực. Xe sử dụng hộp số e-CVT và pin lithium-ion 0,7 kWh. Toyota công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của Yaris Cross HEV là 3,8 lít/100km và tốc độ tối đa 160km/h. Những thông số này đều tương tự với bản ở Việt Nam.

Ngoài ra, Toyota Vios Hybrid cũng được kỳ vọng sẽ thừa hưởng nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến từ người anh em Yaris Cross hybrid. Danh sách option dự kiến bao gồm: đèn nội thất Ambient Light 64 màu, phanh tay điện tử, hệ thống khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa hàng ghế sau...

Cấu hình hybrid có thể sẽ có trên các bản cao cấp. Do đó, bản hybrid này có thể có gói ADAS phanh tự động, cảnh báo lệch làn kèm hỗ trợ đánh lái, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành...

Dựa trên giá bán của Yaris Cross, truyền thông dự đoán Toyota Vios Hybrid sẽ có giá khởi điểm trên 700.000 baht (khoảng 567 triệu đồng).

Có thể Toyota Vios Hybrid sẽ giống bản xăng, nhưng cũng không loại trừ khả năng hãng tiến hành tinh chỉnh vài đường nét để phân biệt giữa hai bản. Ảnh do AI tạo

Ở Thái Lan, Toyota Vios Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda City e:HEV RS. Tuy nhiên, nếu về Việt Nam, mẫu xe sẽ chưa gặp phải đối thủ này.

Việc ra mắt Toyota Vios Hybrid hiện mới chỉ được xác nhận tại Thái Lan, chưa có thông tin nào về việc mẫu xe này sẽ được phân phối tại các thị trường khác như Việt Nam. Tuy nhiên, với việc sở hữu một dải sản phẩm hybrid khá dày dạn, có thể dự đoán Vios Hybrid sẽ về Việt Nam trong một ngày không xa, đặc biệt khi đối thủ đồng hương cũng đang làm dày danh mục sản phẩm hybrid dù chưa có City.

Nếu vậy, không loại trừ kịch bản Toyota Việt Nam sẽ đưa cả Vios bản xăng thế hệ mới về nước. Mẫu xe bán tại Việt Nam vẫn là thế hệ cũ. Nguyên nhân một phần có thể đến từ lùm xùm về kiểm tra an toàn liên quan tới Vios mới sử dụng nền tảng DNGA.