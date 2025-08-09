Toyota Vios giảm giá gần 30 triệu đồng, giá thực tế thấp hơn cả Grand i10

Toyota Vios đang giảm giá tiển mặt và tặng kèm phụ kiện. Ảnh: Đại lý

Toyota Vios đang được các đại lý áp dụng giảm giá tiền mặt tương đương 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ 3 phiên bản. Mức lệ phí trước bạ được tính chung là 10% giá bán, nên mức giảm tương đương 5% giá xe.

Như vậy, Toyota Vios được giảm giá 23-27 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, bản Vios E MT giá 458 triệu đồng, giảm 23 triệu đồng xuống 435 triệu đồng; bản Vios E CVT giá 488 triệu đồng giảm 25 triệu đồng xuống 463 triệu đồng; bản Vios G CVT giá 545 triệu đồng giảm 27 triệu đồng xuống 518 triệu đồng.

Nội thất Toyota Vios. Ảnh: AP Team

Với việc giảm giá này, giá bán bản Vios E MT chỉ ngang với Hyundai Grand i10 AT hatchback khi cùng mức 435 triệu đồng, và thấp hơn biến thể Grand i10 sedan giá 455 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các khách hàng mua Vios trong thời điểm này còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, một số đại lý còn tặng quà bao gồm một số phụ kiện như dán phim cách nhiệt, trải sàn da, bơm lốp chính hãng.

Toyota Vios là sedan bán chạy nhất nửa đầu năm 2025 tại Việt Nam. Đồ họa: Bảo Lâm

Tại Việt Nam, dù xu hướng xe gầm cao đang được ưa chuộng đẩy doanh số các mẫu sedan giảm xuống nhưng Vios vẫn chứng minh được giá trị của mình. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios ghi nhận 5.265 chiếc bán ra trên toàn quốc. Con số này giúp mẫu xe Nhật Bản đứng thứ 9 toàn thị trường và là sedan bán chạy nhất nửa đầu năm nay tại Việt Nam.

Về vận hành, Toyota Vios sử dụng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên. Động cơ này cung cấp công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Xe trang bị hệ dẫn động cầu trước, tùy chọn số tự động biến thiên vô cấp CVT hoặc hộp số sàn.