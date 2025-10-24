TP HCM ấn định thời gian chi trả bồi thường dự án Quốc lộ 13

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM thống nhất kế hoạch triển khai dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 gần 21.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và khai thác từ năm 2028.

UBND TP HCM vừa ban hành văn bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 – Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh khu vực tỉnh Bình Dương cũ, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Quốc lộ 13 là một trong những cửa ngõ quan trọng phía đông TP HCM, giúp kết nối các địa phương lân cận

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan được yêu cầu ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình đúng kế hoạch đề ra. 

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối chủ trì, đôn đốc quá trình triển khai, thường xuyên theo dõi và tổng hợp tiến độ thực hiện của các đơn vị. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở phải kịp thời báo cáo và đề xuất UBND TP HCM xem xét, chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Kế hoạch do Sở Xây dựng trình nêu rõ lộ trình cụ thể. 

Theo đó trong quý IV/2025, hoàn tất công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 2. Tiếp đó, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án dự kiến hoàn thành trong quý I đến đầu quý II/2026.

Trong quý III/2026, các thủ tục về thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở sẽ được trình thẩm định và phê duyệt. 

Đến quý IV/2026, lựa chọn nhà thầu xây dựng và tổ chức lễ khởi công công trình. 

Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng và khai thác từ năm 2028, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực lưu thông trên trục cửa ngõ phía Bắc TP HCM.

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã xây dựng kế hoạch tổng thể chi tiết cho toàn bộ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 – tuyến huyết mạch kết nối TP HCM với khu vực Đông Nam Bộ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 21.724 tỉ đồng, trong đó hơn 14.700 tỉ đồng từ ngân sách thành phố dành cho dự án thành phần 1 (công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) và hơn 7.017 tỉ đồng do nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng tuyến đường).

Theo tính toán sơ bộ, nhà đầu tư sẽ thu phí hoàn vốn trong khoảng 18 năm 4 tháng. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng không chỉ giảm áp lực giao thông, tăng năng lực vận tải hàng hóa, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Bắc TP HCM, thúc đẩy giao thương giữa thành phố và các tỉnh lân cận trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

