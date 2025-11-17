Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM: Đẩy nhanh bồi thường, phóng mặt bằng nhiều dự án lớn

17-11-2025 - 19:59 PM | Bất động sản

Dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, cầu đường Bình Tiên, cải tạo rạch Văn Thánh sẽ thu hồi đất hơn 5.700 trường hợp.

Để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ hướng dẫn các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư giải pháp triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa nhận 8 văn bản từ các đơn vị, địa phương.

TP HCM: Đẩy nhanh bồi thường, phóng mặt bằng nhiều dự án lớn- Ảnh 1.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng; trong đó tổng chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 6.812 tỉ đồng; 1.077 trường hợp bị thu hồi đất.

Trong đó, tập trung các dự án, gồm: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22; xây dựng cầu đường Bình Tiên; dự án thành phần 2: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh và hàng loạt dự án vốn lớn khác.

Đối với các dự án lớn nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn về cơ sở pháp lý để xác định các trường hợp cần áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn các nhà thầu thực hiện gói thầu đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả gói thầu, dự án, dự toán mua sắm.

Điều này tạo thuận lợi cho các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để bồi thường.

TP HCM: Đẩy nhanh bồi thường, phóng mặt bằng nhiều dự án lớn- Ảnh 2.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh góp phần thực hiện mục tiêu di dời 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch đến năm 2030 của thành phố.

Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND TPHCM bố trí đủ quỹ đất nền, quỹ căn hộ phục vụ tái định cư, phục vụ các dự án lớn này và các dự án khác trên địa bàn thành phố.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, các chủ đầu tư dự án chủ động triển khai việc bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đi quan địa bàn từ 2 phường, xã trở lên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thành lập Ban chỉ đạo, tổ vận động cấp xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đi qua địa bàn. Trong đó, lãnh đạo Đảng ủy phường làm Trưởng ban.

Đối với các dự án đi qua từ 2 địa phương, xã trở lên, trong trường hợp không có khó khăn, vướng mắc, UBND cấp xã có dự án đi qua chủ động phối hợp thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường bảm đảm đồng bộ trong một dự án.

Hơn 5.700 trường hợp bị thu hồi đất

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) dài hơn 9 km, tổng vốn 16.285 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 9.600 tỉ đồng.

Dự án mở rộng Quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 TPHCM sẽ được mở rộng lên 10 làn xe, tổng vốn hơn 10.400 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm hơn 6.234 tỉ đồng.

Dự án cầu đường Bình Tiên dài 3,6 km, nối từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỉ đồng; trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 3.369 tỉ đồng.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh trước đây) có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng; trong đó tổng chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 6.812 tỉ đồng.

4 dự án lớn này thu hồi đất của 5.717 hộ.

Theo Quốc Anh

Người lao động

