TP HCM sắp có thêm nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái

Ngày 25-11, Công ty CP Gremsy đã khởi công xây dựng nhà máy Gremsy tại Khu Công nghệ Cao TP HCM (SHTP). Dự án có diện tích hơn 25.700m2, với tổng vốn đầu tư ban đầu 550 tỉ đồng.

Gremsy là doanh nghiệp Việt Nam, thành lập năm 2011, chuyên về các giải pháp gimbal (bộ chống rung), payload (tải trọng) và module camera (cụm camera) thế hệ mới cho hệ thống máy bay không người lái (UAV).

Theo Gremsy, dự án sẽ gồm các khu vực như tòa nhà sản xuất được trang bị dây chuyền công nghệ cao cho quy trình chế tạo sản phẩm cốt lõi; trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) dành riêng cho 100 chuyên gia phát triển công nghệ lõi; tòa nhà sáng tạo (Innovation Hub) khuyến khích sự cộng tác đa bên cho các phát minh mới,...

Mô hình nhà máy Gremsy

Ông Trần Quốc Vinh, Tổng giám đốc Gremsy, cho biết việc khởi công nhà máy Gremsy không chỉ là mở rộng quy mô mà còn là hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thương hiệu công nghệ Việt Nam có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

"Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới, làm chủ công nghệ và mở rộng quy mô để đóng góp vào chuỗi cung ứng quốc tế mạnh mẽ hơn, khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghệ cao trong khu vực và trên thế giới" - ông Vinh nói.

Phía Gremsy cho biết đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, bao gồm thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi về thuế, chi phí và nguồn nhân lực cho doanh nghiệp công nghệ đặc thù.

Công ty dự kiến xây dựng nhà máy trong khoảng 12 tháng. Sau khi hoàn thành, công suất dự kiến đạt khoảng 14.000 sản phẩm mỗi năm.

Đồng thời, bộ phận R&D sẽ phát triển thêm 50–100 sản phẩm mới mỗi năm trong lĩnh vực gimbal, payload, module camera, AI và các giải pháp cho UAV, do kỹ sư Việt Nam thiết kế và phân phối ra toàn cầu.

"Hiện sản phẩm của Gremsy đã xuất khẩu sang 83 quốc gia, trong đó Bắc Mỹ chiếm hơn 50% doanh thu. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, đóng góp nhiều hơn cho ngành công nghệ cao trong nước và từng bước hướng tới sản xuất hoàn chỉnh UAV tại Việt Nam"- ông Vinh chia sẻ.

Gremsy cam kết mở rộng năng lực nghiên cứu, sản xuất, và thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua việc xây dựng nhà máy xanh

