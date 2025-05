TP HCM sắp đón nhiều cơn mưa "vàng"

Tại TP HCM ngày 2-5, nhiều người dân và học sinh trở lại nhịp sống thường nhật sau Đại lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5. Từ sáng sớm, thời tiết đã oi bức, mặt đường tỏa hơi nóng khiến những con phố vốn đông đúc càng thêm ngột ngạt. Nắng chói chang kéo dài tới quá trưa.

Ở khu vực trung tâm thành phố, nhiệt độ ngoài trời xê dịch trong mức 35-36 độ C. Đa số người di chuyển trên đường trong trang phục che kín từ đầu đến chân với áo khoác, váy chống nắng, kính râm, găng tay và khẩu trang.

Những cơn mưa “vàng” sẽ giúp người dân TP HCM thoải mái hơn trong thời gian tới .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trước giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng, nhiều người trong lúc chờ đèn xanh than thở "đi làm không đáng ngại bằng phơi nắng".

Chị Lê Hoàng Ngọc Ánh (SN 1999, ngụ quận 10) nhận xét từ đầu tháng 4, thành phố đã trải qua nhiều đợt nắng nóng. Mỗi lần đi từ quận 10 sang quận 1, đường ùn ứ, thời tiết thì oi bức nên cứ đến chỗ làm là người đẫm mồ hôi.

"Cuối tháng 4, đợt nắng nóng dữ dội hơn. Thậm chí đến lúc tan làm, tôi vẫn cảm thấy sức nóng hầm hập từ mặt đường nhựa phả lên" - chị Ánh kể và cảm nhận tình trạng đang tái diễn trong tháng 5 này.

"May mắn" là dự đoán ấy không giống cơ quan chuyên môn, bởi trong ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo thời gian tới mưa ở TP HCM sẽ gia tăng và nhiệt độ dịu hơn.

Theo đó, từ sáng đến trưa các ngày từ 1 đến 3-5, thành phố có nắng mạnh với nhiệt độ trên 35 độ C ở một vài nơi thuộc khu vực trung tâm nhưng vào buổi trưa và chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa hoặc mưa to.

Từ ngày 4 đến 10-5, mưa gia tăng, toàn khu vực có nơi mưa vừa đến rất to, không nơi nào còn chịu nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 30-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C.

Cũng theo cơ quan trên, nhiệt độ trung bình trong tuần đầu tháng ở TP HCM tương đối giống nhiều năm trước, dao động từ 29-30 độ C. Tổng lượng mưa tuần cũng giống với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, dao động trong khoảng 70-120 mm.

Cơ quan dự báo khuyến cáo người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật và mưa đá có thể gây nguy hiểm và thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ vào tầm chiều tối có thể gây ngập một số tuyến đường ở trung tâm thành phố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vừa thông tin về thời tiết trên cả nước ngày hôm nay, 3-5. Theo đó, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Trung Trung Bộ ít mưa, cục bộ có nơi có nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Th.Linh