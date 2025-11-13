Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn

13-11-2025 - 09:28 AM | Bất động sản

Tới hết tháng 1-2026, TP HCM phải giải ngân vốn bồi thường còn lại của 6 dự án trên địa bàn Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu trước đây là 12.594 tỉ đồng.

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường tại buổi họp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân các tháng cuối năm.

TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn- Ảnh 1.

UBND TP HCM chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ẢNH: NGỌC QUÝ).

Theo đó, năm 2025, TP HCM (sau sắp xếp) đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng số vốn là 152.241 tỉ đồng (bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương), đạt 128% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (118.948 tỉ đồng).

Tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của thành phố đến hết ngày 4-1 là 67.251 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 56,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; cao hơn mức bình quân chung cả nước (54,4%) và đạt tỉ lệ 44,2% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc thành phố có quy mô vốn giao năm 2025 lớn (hơn 1.000 tỉ đồng), có 5/10 ban có tỉ lệ giải ngân tốt, cao hơn bình quân của thành phố (theo kế hoạch vốn thành phố đã triển khai là 44,2%).

Nhằm thúc đẩy tiến độ, đảm bảo thành phố hoàn thành mục tiêu giải ngân 118.948 tỉ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao, UBND TP HCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp danh mục công trình, dự án trọng điểm (34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn) mà các chủ đầu tư, nhà thầu đăng ký thi công theo 3 ca, 4 kíp kèm theo dự kiến khối lượng tăng thêm để theo dõi. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng xem xét, tổ chức thực hiện như bố trí luồng xanh vật liệu, cho phép đi vào đường cấm/giờ cấm...

Đồng thời, tập trung thúc đẩy, khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án quy mô vốn bồi thường lớn còn phải giải ngân đến hết ngày 31-1-2026.

Cụ thể, dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn là 4.665 tỉ đồng.

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc TP HCM HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương là 3.807 tỉ đồng.

Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương là 1.467 tỉ đồng.

Dự án Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước là 1.150 tỉ đồng.

Dự án tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) là 800 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT995B) là 705 tỉ đồng.

UBND TP HCM yêu cầu cần huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện, theo dõi sát sao và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện; quyết liệt thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Tất cả hoạt động đầu tư công bao gồm chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn, thẩm định, phê duyệt dự án, giải phóng, bàn giao mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán... phải được thực hiện khẩn trương, liên tục; tuyệt đối không đình trệ, gián đoạn công tác với lý do công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhất là việc sắp xếp lại Trung tâm phát triển quỹ đất.

Theo Quốc Anh

Người lao động

