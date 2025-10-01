TP Hồ Chí Minh: Quảng cáo cờ bạc trá hình len lỏi từ MV đến quán ăn, tiệm tạp hóa

Quảng cáo thông tin cá cược được in trên hộp khăn giấy tại một số quán ăn dọc đường 3/2, phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Lâm.

Với thủ đoạn cài cắm tinh vi, nhiều trang web cờ bạc, cá độ đã len lỏi khắp nơi từ MV, concert của các nghệ sĩ nổi tiếng đến các nhà hàng, quán ăn, tiệm tạp hóa. Cờ bạc trực tuyến hiện đang trở thành vấn nạn nhức nhối, không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn hủy hoại cuộc sống của nhiều người.

Quảng cáo cờ bạc chui vào MV, concert

Sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng video như YouTube, TikTok đã giúp các MV ca nhạc và concert phát sóng trực tuyến trở thành kênh tiếp cận khán giả nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách lồng ghép các hình ảnh, logo, hoặc thậm chí là mã QR của các trang web cờ bạc vào những sản phẩm giải trí này, các tổ chức cờ bạc đã tiếp cận một lượng lớn người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Đây là một cách thức tiếp cận người dùng cực kỳ nguy hiểm, vì nó không công khai, không rõ ràng và lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người xem.

Gần đây, nhiều người nổi tiếng liên tục bị réo tên khi được cho là có hành vi quảng cáo cờ bạc "trá hình". Theo đó, logo hay hình ảnh, ký hiệu của nhiều trang web cờ bạc, cá độ online xuất hiện cùng nghệ sĩ trong các khoảnh khắc đời thường, sản phẩm âm nhạc một cách tự nhiên, giống như bao nhà tài trợ khác. Sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, các trang web cờ bạc online này dễ dàng quảng bá đến người dân, khuyến khích họ tham gia chơi game nhận thưởng cực khủng. Đáng nói, những hình thức này lại rất dễ phổ biến khi người chơi có thể tham gia ở bất cứ đâu, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Gần đây nhất, ca sĩ Ư.H.P. và nhóm nhạc N.H.T. bị cư dân mạng chỉ trích vì logo trang web cờ bạc xuất hiện công khai ở một phân cảnh. Tương tự, ca sĩ S.T. lại bị "réo tên" với hình ảnh diễn ra trong sự kiện F, mà một đơn vị (tạm gọi là A.) là nhà tài trợ kim cương. Thế nhưng, cư dân mạng nghi vấn A. là trang web cá cược bóng đá quốc tế.

Hồi tháng 3/2025, công ty giải trí V. từng phải dời lịch diễn một chương trình giải trí lớn chỉ vì poster chương trình biểu diễn của công ty bị website cờ bạc online sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo.

Theo phía công ty, công ty giải trí V. và website cờ bạc này chỉ khác nhau ở 1 ký tự. Điều đó dẫn đến hiểu lầm khiến công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng suốt thời gian dài.

Chương trình giải trí Happy Day Concert bị website cờ bạc sử dụng hình ảnh trái phép

Trường hợp nói trên là ví dụ điển hình. Các thành viên trong nhóm nhạc N.H.T. đều là những ca sĩ gạo cội, có chỗ đứng vững chắc và là thần tượng của nhiều thế hệ. Vụ việc đã khiến khán giả nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp và sự "cẩn trọng" của họ. Thậm chí, nhiều người cho rằng việc này là cố ý, bất chấp lời giải thích từ phía nghệ sĩ. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào nghệ sĩ nổi tiếng nói chung. Hơn nữa, việc này còn gây ra những rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các ca sĩ Ư.H.P. và nhóm nhạc N.H.T. sau khi bị phát hiện MV có logo của trang web cá độ.

Len lỏi hàng quán

Không chỉ xuất hiện trong MV, concert, quảng cáo cờ bạc trá hình còn len lỏi vào các nhà hàng, quán ăn, tiệm tạp hóa ở khắp nơi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) từ biển hiệu đến hộp đựng giấy, menu, ống đựng đũa, lọ tăm...

Ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV tại một số cửa hàng kinh doanh nằm dọc Quốc lộ 51 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh và trong các khu dân cư, nhiều biển quảng cáo in logo, đường link hoặc mã QR code dẫn đến các trang web cờ bạc trực tuyến. Biển hiệu quảng cáo được đính kèm phổ biến nhất là ứng dụng cá cược "jun88, 78win…". Người dùng truy cập vào website trên sẽ dẫn đến các link có nội dung cá cược bóng đá, xổ số, casino…

Đây chính là hành vi quảng cáo trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Tại một tiệm tạp hóa (trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Hương, TP Hồ Chí Minh), trên biển quảng cáo ngoài tên cửa hàng kinh doanh còn chèn thêm logo, link trang web cờ bạc trực tuyến với khẩu hiệu "Cược giải trí, vui kiếm tiền nhanh".

Logo của một trang Web cá cược được in trên Menu tại một quán ăn ở phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: P.N.

Khi phóng viên hỏi về nội dung quảng cáo nêu trên, anh T. (chủ quán) cho biết, cách đây không lâu có hai người đàn ông tới cửa hàng ngỏ ý muốn thay miễn phí biển quảng cáo cho cửa hàng. "Do thấy biển to, đỡ tốn vài triệu đồng mà thông tin chủ yếu quảng cáo cho cửa hàng mình nên tôi không để ý đường link, nội dung đính kèm. Sau đó, người quen báo đây là quảng cáo cờ bạc tôi mới biết", anh T. nói.

Tương tự, tại quán ăn H.L. ở đường 3/2 (phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh), các hộp đựng giấy cũng in hình ảnh, logo, link trang web 78... và mã QR code với lời mời gọi: "Chơi là thắng, quét mã QR nhận ngay tiền mặt". Chủ quán ăn này chia sẻ: "Người ta phát miễn phí theo chiến dịch tài trợ gì đó thì nhận, chứ tôi cũng không để ý đến nội dung in trên sản phẩm".

Luật sư Nguyễn Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Cảnh (phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh), cho biết cờ bạc, cá độ bóng đá là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện dưới mọi hình thức. Việc cơ sở kinh doanh, quán ăn lưu hành bảng hiệu, hộp đựng giấy ăn, ống đũa… in hình ảnh, thông tin về các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc là vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 7, Luật Quảng cáo năm 2012. Vì vậy, khi dùng biển hiệu có "logo quảng cáo cờ bạc", chủ quán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Do vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không sử dụng, trưng bày những ấn phẩm, hình ảnh không rõ nguồn gốc, mục đích của người khác đưa; không tham gia cá cược, mua số lô, số đề, không quảng bá cho hoạt động cá độ dưới mọi hình thức. "Khi phát hiện những hành vi tuyên truyền, quảng cáo các trang web trên cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết, tránh vi phạm pháp luật", luật sư Nguyễn Cảnh khuyến cáo.

Liên quan đến vấn nạn quảng cáo cờ bạc trái phép, tại Khoản 2, Điều 33, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định: hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt sẽ tăng gấp đôi đối với tổ chức vi phạm.

Nếu thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 322, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc được coi là hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và sẽ bị xử phạt theo khung hình phạt tù từ 5 - 10 năm.