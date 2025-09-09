TPBank được vinh danh trong nhóm ngân hàng tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam

Ngày 9/9, tại Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025 do kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được tôn vinh là một trong những đơn vị có đóng góp nổi bật vào ngân sách quốc gia.

Theo số liệu từ CafeF Lists 2025, 200 doanh nghiệp lớn nhất trong danh sách VNTAX 200 đã nộp gần 800.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước năm 2024, tương đương 40% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong đó, khối doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp gần 245.000 tỷ đồng, với nhiều đơn vị nộp trên 10.000 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức bật mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đối với riêng ngành ngân hàng, năm 2024 được coi là năm bứt phá khi tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng hàng đầu đạt hơn 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và cao hơn 68% so với năm 2022.

TPBank là một trong những ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất trong năm 2024

Theo danh sách được công bố, TPBank giữ vị trí 14 trong Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, đồng thời đứng thứ 9 trong nhóm ngân hàng tư nhân với mức đóng góp 2.314 tỷ đồng năm 2024. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của TPBank trong hệ thống tài chính – ngân hàng cũng như tinh thần phụng sự đất nước bằng những đóng góp cụ thể, bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc phát triển kinh tế, củng cố ngân sách để phục vụ các mục tiêu chiến lược, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành ngân hàng nói riêng được xem là yếu tố then chốt. Những khoản nộp ngân sách không chỉ phản ánh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mà còn minh chứng cho trách nhiệm xã hội, sự đồng hành cùng quốc gia trong các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế, hạ tầng, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

TPBank, với định hướng phát triển ngân hàng số hóa tiên phong, đã có những đóng góp nổi trội trong thành quả này. Ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mà còn tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, tạo nền tảng để đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách quốc gia.

Bên cạnh thành tích về nghĩa vụ ngân sách, TPBank còn liên tục khẳng định năng lực tài chính mạnh mẽ. Trong nửa đầu năm 2025, ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, lọt vào nhóm các ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất riêng trong quý II đạt 2.037 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro và tối ưu chi phí vốn. Tổng tài sản hợp nhất đạt 428.600 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần 293.500 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản. Các chỉ số an toàn tài chính được cải thiện liên tục, thể hiện sức bật và sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Nhìn lại hành trình, TPBank đã nhiều năm liên tục duy trì mức đóng góp ngân sách cao, góp phần xây dựng nền tảng tài chính quốc gia vững mạnh. Sự ghi nhận trong danh sách năm nay không chỉ là thành quả cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên TPBank mà còn là động lực để ngân hàng tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Với phương châm phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm cộng đồng, TPBank đang đồng hành cùng Chính phủ và xã hội trong công cuộc xây dựng một nền kinh tế số bền vững và thân thiện, kiến tạo một Việt Nam hùng cường.