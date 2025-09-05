TPCOMS - Kiến tạo nền tảng hạ tầng số vững chắc cho hành trình chuyển đổi số doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin đã không còn là một công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng quyết định sự phát triển và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Những áp lực về kết nối ổn định, bảo mật dữ liệu, lưu trữ an toàn và tối ưu hóa chi phí vận hành đang ngày một gia tăng, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, lực lượng chiếm tới hơn 97% tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để nhóm doanh nghiệp này tiếp cận được một hạ tầng số hiện đại, linh hoạt, đáng tin cậy, đồng thời vẫn phù hợp với năng lực tài chính, quy mô hoạt động và đặc thù ngành nghề riêng biệt.

Báo cáo mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2025 cho thấy có đến 82% doanh nghiệp Việt mong muốn sử dụng giải pháp hạ tầng nội địa thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng quốc tế. Điều này không chỉ xuất phát từ nhu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu và khả năng hỗ trợ kỹ thuật linh hoạt, mà còn là cách doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của luật pháp trong nước về bảo mật thông tin cá nhân và an ninh mạng. Đây không chỉ là xu thế phát triển tất yếu mà còn là minh chứng cho niềm tin ngày càng gia tăng vào các doanh nghiệp công nghệ Việt, những đơn vị có lợi thế nội tại về năng lực hạ tầng, hiểu biết địa phương và khả năng đồng hành sát sao cùng khách hàng.

Công ty CP Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS), doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghệ thông tin – viễn thông, là một trong số ít đơn vị sở hữu giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng toàn quốc. Khởi đầu từ giá trị kết nối, TPCOMS đã từng bước mở rộng độ phủ dịch vụ tại 34 tỉnh thành trên cả nước, từ đó phát triển hệ sinh thái công nghệ ngày một hoàn chỉnh. Không chỉ dừng lại ở kết nối truyền thống, TPCOMS hiện cung cấp một loạt giải pháp tích hợp từ nền tảng điện toán đám mây, dịch vụ bảo mật, giám sát hệ thống, vận hành trung tâm dữ liệu đến quản lý vận hành cho doanh nghiệp. Tất cả đều được thiết kế xoay quanh triết lý "vị nhân sinh", hướng đến việc đơn giản hóa công nghệ, đưa con người vào trung tâm và phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp Việt.

Một trong những sản phẩm chiến lược nổi bật của Công ty CP Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS) chính là TPCloud – nền tảng đám mây nội địa được phát triển độc lập tại Việt Nam và tích hợp công nghệ ảo hóa hiện đại từ VMware. TPCloud không chỉ mang đến khả năng triển khai hạ tầng tức thì mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư phần cứng, không cần đội ngũ IT lớn mà vẫn có thể vận hành một hệ thống mạnh mẽ, an toàn và linh hoạt. Dịch vụ này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn không dư dả về nguồn lực công nghệ nhưng lại có nhu cầu chuyển đổi số ngày càng cấp thiết. TPCloud cũng cung cấp đầy đủ các tính năng như sao lưu dữ liệu, giám sát vận hành, cảnh báo sự cố và đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp doanh nghiệp yên tâm trong quá trình vận hành.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ đám mây, điểm mạnh lớn nhất của TPCOMS còn nằm ở việc toàn bộ dữ liệu khách hàng đều được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu nằm trên lãnh thổ Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế ISO 27001 và ISO 20000. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong nước về bảo mật mà còn loại bỏ hoàn toàn các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng nền tảng quốc tế, đặc biệt trong các ngành có yêu cầu cao như tài chính, ngân hàng, chính phủ và y tế. TPCOMS hiểu rằng, trong chuyển đổi số, vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn là niềm tin và sự an toàn dữ liệu – điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp dám bước tiếp trên hành trình số hóa.

Không những vậy, mô hình triển khai dịch vụ của TPCOMS được xây dựng với độ linh hoạt cao, cho phép khách hàng bắt đầu ở quy mô nhỏ và dễ dàng mở rộng theo từng giai đoạn phát triển. Các gói dịch vụ được thiết kế theo dạng mô-đun, có thể tích hợp, thay đổi và tùy biến dễ dàng, giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí hiệu quả mà vẫn đảm bảo năng lực công nghệ đủ mạnh để tăng tốc khi cần. Chính mô hình này đã giúp TPCOMS trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực yêu cầu hạ tầng cao như thương mại điện tử, logistics, y tế hay tài chính – ngân hàng. Trong mọi dự án, TPCOMS không chỉ đóng vai trò nhà cung cấp, mà còn là đối tác tư vấn chiến lược, đồng hành từ khâu khảo sát, phân tích hạ tầng đến thiết kế lộ trình chuyển đổi phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Công ty CP Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS) đã ghi dấu ấn trên thị trường bằng chất lượng dịch vụ thực tế và sự tín nhiệm từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong ba năm liên tiếp, công ty được xướng tên trong Top 10 Công ty Công nghệ – Viễn thông uy tín tại Việt Nam do Vietnam Report bình chọn. Bên cạnh đó, các chứng chỉ quốc tế như Cloud Verified Partner từ VMware, ISO 27001 về bảo mật thông tin và ISO 20000 về quản lý dịch vụ CNTT là những minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bài bản và bền vững mà TPCOMS đang theo đuổi.

Ngày hôm nay, Công ty CP Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS) không chỉ dừng lại ở vai trò một nhà cung cấp hạ tầng, mà đang từng bước trở thành nền tảng hạ tầng số nội địa đáng tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Từ những giá trị nền tảng của kết nối viễn thông đến dịch vụ công nghệ số hiện đại, TPCOMS cam kết tiếp tục đầu tư, sáng tạo và phát triển, để góp phần kiến tạo một tương lai nơi mà mọi doanh nghiệp Việt có thể phát triển bền vững và vững vàng trong kỷ nguyên số.