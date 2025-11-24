Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: Ba doanh nghiệp vàng bị phạt, tịch thu hơn 54 gram vàng trang sức

24-11-2025 - 16:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Ba doanh nghiệp kinh doanh vàng này hoạt động trên địa bàn tại phường Phú Thạnh

Ngày 24-11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM có thông tin về tháng triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Đội QLTT số 14 trên địa bàn phụ trách.

Cụ thể, ngày 17-10 đến 17-11, Đội QLTT số 14 đã kiểm tra 17 vụ việc, xử phạt gần 400 triệu đồng nộp ngân sách, đồng thời tịch thu 9.858 đơn vị hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hơn 389 triệu đồng. Số hàng này gồm vải, quần áo, đồ gia dụng, phụ tùng xe đạp, dây nguồn điện thoại, trang sức bằng vàng…

Ngoài ra, đơn vị còn tịch thu 220 đơn vị hàng giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 15 triệu đồng, chủ yếu là cốc sạc, vải may mặc.

Đáng chú ý, ngày 11-11, Đội QLTT số 14 chia thành 3 đoàn kiểm tra cùng lúc ba doanh nghiệp kinh doanh vàng tại phường Phú Thạnh, TPHCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 54,217 gram trang sức vàng trị giá gần 130 triệu đồng.

Sau khi xem xét, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm.

TPHCM: Ba doanh nghiệp vàng bị phạt, tịch thu hơn 54 gram vàng trang sức- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Cũng trong tháng cao điểm, Đội QLTT số 14 cũng đã kiểm tra 6 điểm kinh doanh, chứa trữ vải may mặc tại phường Tây Thạnh và Phú Thọ Hòa. Các điểm này bị xử phạt tổng cộng 99 triệu đồng do kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời lực lượng chức năng còn tịch thu 5,4 tấn vải các loại và buộc tiêu hủy thêm 190 kg vải giả mạo nhãn hiệu.


Theo Nguyễn Hải

Người lao động

