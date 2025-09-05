TP.HCM chỉ đạo liên quan đề xuất làm đường sắt đô thị của các doanh nghiệp lớn

Văn phòng UBND TP.HCM công bố kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp giao ban tiến độ các dự án đường sắt đô thị . Cuộc họp diễn ra ngày 27/8 với sự tham dự của đại diện nhà đầu tư, chuyên gia cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

VinSpeed đề xuất đầu tư đường sắt đi Cần Giờ tốc độ 350km/h. (Ảnh minh họa)

Theo kết luận, UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm cũng như các đề xuất triển khai dự án của doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, yêu cầu khẩn trương thực hiện để đảm bảo tiến độ.

Với đề xuất tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM và huyện Cần Giờ do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc ( Vinspeed ) đưa ra, UBND TP.HCM giao các sở, ngành, địa phương liên quan sớm có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính trước ngày 7/9.

Trên cơ sở này, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, tham mưu và đề xuất về trình tự, thủ tục xem xét chủ trương đầu tư, đồng thời đôn đốc các đơn vị chậm hoặc không phản hồi, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15/9.

Trong khi đó, các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất, gồm Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cũng được giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp. Các đơn vị sẽ làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án triển khai về hình thức đầu tư, nguồn vốn, công nghệ, hướng tuyến và tiến độ, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15/9.

Đối với đề xuất tuyến Metro số 4 (Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước) của Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico, thành phố tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư. Kết quả thống nhất phương án triển khai phải được báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 25/9.

Tương tự, với dự án đường sắt nhanh kết nối trung tâm TP.HCM - Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ do Tổng công ty Becamex đề xuất, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư, thống nhất phương án triển khai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM và hoàn tất báo cáo trước ngày 25/9.

Không chỉ tập trung vào từng đề xuất riêng lẻ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Bùi Xuân Cường cũng giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở ngành và tổ chuyên gia tư vấn xây dựng báo cáo tổng thể, phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Trong quá trình hoàn thiện báo cáo, các đơn vị phải nghiên cứu Luật Đường sắt 2025 để làm rõ tên gọi và loại hình của từng dự án, từ đó có cơ sở đề xuất bổ sung vào danh mục kèm theo Nghị quyết 188.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm xác định các tuyến đường sắt ưu tiên trong giai đoạn 2025 - 2035 và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai.

Trong đó, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Ban Quản lý đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan để bổ sung cơ chế về nguồn vốn, thủ tục đầu tư, chi phí giải phóng mặt bằng, thủ tục môi trường…

Các nội dung này sẽ được đưa vào đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 và phải hoàn thành báo cáo trước ngày 5/9, trình Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng thời hạn.



