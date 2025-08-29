Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM đã hoàn thiện số liệu kiểm kê đất đai

29-08-2025 - 08:08 AM | Bất động sản

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ về số liệu diện tích tự nhiên của 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

TPHCM đã hoàn thiện số liệu kiểm kê đất đai- Ảnh 1.

Sở NN-MT thông tin, đối với ranh địa giới hành chính giữa phường Bình Trưng và phường An Khánh, sở đã điều chỉnh số liệu diện tích trên cơ sở ranh bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TPHCM năm 2025 đã được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký xác nhận. Bên cạnh đó, sở cũng đã sử dụng bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh để xác định diện tích phục vụ công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở NN-MT, hiện nay sở đã hoàn thiện việc tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, cập nhật số liệu trên trang thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ NN-MT. Những số liệu diện tích này được căn cứ trên bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh do Sở Nội vụ cung cấp.

Sau khi bộ hồ sơ địa giới hành chính trên địa bàn TPHCM được hoàn thiện và công bố, Sở NN-MT sẽ cập nhật lại số liệu diện tích tự nhiên cấp xã theo bộ hồ sơ địa giới nêu trên.


Theo Thanh Hiền

Sài Gòn Giải Phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng liên quan đến đất đai

Chiều nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng liên quan đến đất đai Nổi bật

Hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sắp đón tin vui: Sẽ thông xe tuyến chính cao tốc dài 24 km trên tuyến Vành đai 3 vào cuối năm nay

Hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sắp đón tin vui: Sẽ thông xe tuyến chính cao tốc dài 24 km trên tuyến Vành đai 3 vào cuối năm nay Nổi bật

Lương 12 triệu đồng/tháng và thưởng Tết 41 triệu đồng/năm, có được mua nhà ở xã hội? Bộ Xây dựng trả lời

Lương 12 triệu đồng/tháng và thưởng Tết 41 triệu đồng/năm, có được mua nhà ở xã hội? Bộ Xây dựng trả lời

08:08 , 29/08/2025
Sếp CBRE: “Cách lõi trung tâm Tp.HCM từ 20-30km, giá bất động sản rẻ hơn một nửa”

Sếp CBRE: “Cách lõi trung tâm Tp.HCM từ 20-30km, giá bất động sản rẻ hơn một nửa”

08:07 , 29/08/2025
Tưởng xem nhà nhiều lần là chắc ăn, ai ngờ vẫn dính bẫy của chủ nhà và môi giới

Tưởng xem nhà nhiều lần là chắc ăn, ai ngờ vẫn dính bẫy của chủ nhà và môi giới

08:06 , 29/08/2025
Giá nhà tại TP.HCM khó hạ nhiệt vì lý do này

Giá nhà tại TP.HCM khó hạ nhiệt vì lý do này

08:05 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên