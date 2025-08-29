TPHCM đã hoàn thiện số liệu kiểm kê đất đai

Sở NN-MT thông tin, đối với ranh địa giới hành chính giữa phường Bình Trưng và phường An Khánh, sở đã điều chỉnh số liệu diện tích trên cơ sở ranh bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TPHCM năm 2025 đã được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký xác nhận. Bên cạnh đó, sở cũng đã sử dụng bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh để xác định diện tích phục vụ công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở NN-MT, hiện nay sở đã hoàn thiện việc tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, cập nhật số liệu trên trang thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ NN-MT. Những số liệu diện tích này được căn cứ trên bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh do Sở Nội vụ cung cấp.

Sau khi bộ hồ sơ địa giới hành chính trên địa bàn TPHCM được hoàn thiện và công bố, Sở NN-MT sẽ cập nhật lại số liệu diện tích tự nhiên cấp xã theo bộ hồ sơ địa giới nêu trên.