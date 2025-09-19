Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP.HCM dự kiến khởi công đồng loạt 9 tuyến Metro từ cuối năm 2027

19-09-2025 - 08:03 AM | Bất động sản

TP.HCM dự kiến khởi công 9 tuyến Metro từ cuối năm 2027, đặt mục tiêu hoàn thành 355 km đường sắt đô thị vào năm 2035 với tổng vốn đầu tư 44 tỷ USD.

Thông tin trên được ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng) cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, chiều 18/9.

Theo ông Hợp, TP.HCM đang xây dựng kế hoạch triển khai đồng loạt 9 tuyến Metro trong giai đoạn 2026 - 2035. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thiện 355 km đường sắt đô thị.

TP.HCM dự kiến khởi công đồng loạt 9 tuyến Metro từ cuối năm 2027- Ảnh 1.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin tại họp báo. (Ảnh: Lương Ý)

Các tuyến Metro dự kiến triển khai gồm: Metro số 1 (Bến Thành - An Hạ, kéo dài đến TP mới Bình Dương), Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Củ Chi và kéo dài đến Thủ Dầu Một), Metro số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ), Metro số 4 (Đông Thạnh - Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước), Metro số 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội - Cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - depot Đa Phước), Metro số 6 (Vành đai trong), Metro số 7 (Tân Kiên - Thủ Thiêm - Vinhomes Grand Park). Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư tuyến đường sắt kết nối trung tâm thành phố với Cần Giờ.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư 9 tuyến Metro khoảng 44 tỷ USD. Nguồn vốn sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và hợp tác công –- tư (PPP), đồng thời khai thác giá trị gia tăng từ đất theo mô hình TOD.

UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể, đồng thời xây dựng Đề án Huy động vốn nhằm cụ thể hóa lộ trình đầu tư.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027 để tạo điều kiện khởi công đồng loạt. Trước đó, TP.HCM đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển metro do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, thể hiện quyết tâm hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị. HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết 38 về phát triển đô thị TOD, bố trí vốn và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Theo cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 188, nhiều thủ tục sẽ được rút gọn: Metro số 1 có thể rút ngắn 3 tháng, Metro số 2 giảm ít nhất 12 tháng, các dự án không phải lập lại thủ tục chủ trương đầu tư, tiết kiệm tới 3 năm. Điều này cũng mở đường cho cơ chế huy động vốn và chuyển giao công nghệ.

TP.HCM đặt mục tiêu khởi công Metro số 2 vào cuối 2025, đồng loạt 9 tuyến vào 2027, hướng tới 555 km vào năm 2030. Khi hoàn thành, Metro sẽ đáp ứng 30 - 40% nhu cầu đi lại công cộng vào năm 2035 và 40 - 60% vào sau 2045.

Sau khi mở rộng kết nối với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới Metro TP.HCM sẽ vượt 1.000 km, hình thành hệ thống giao thông đô thị hiện đại, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.


Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

