TPHCM: Gần 5 triệu tỷ đồng đang chảy về đâu?

27-10-2025 - 07:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tính đến cuối tháng 10, tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024. Nguồn vốn tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn.

Ngày 26/10, bà Trần Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn hiện ước đạt gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối tháng 9 và 9,79% so với cuối năm 2024.

Dư nợ bằng VNĐ đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng, chiếm 96% tổng dư nợ, tăng 10,29% so với cuối năm 2024. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 195.319 tỷ đồng, chiếm 4% và giảm 0,96% so với cuối năm trước.

TPHCM: Gần 5 triệu tỷ đồng đang chảy về đâu?- Ảnh 1.

Trong 9 tháng năm, tổng dư nợ tín trên địa bàn TPHCM đạt gần 5 triệu tỷ đồng

Xét theo kỳ hạn, dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 47,7%, còn trung và dài hạn đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, chiếm 52,3%. Cả hai nhóm đều duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp (DN) ở nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau.

Theo thống kê của NHNN chi nhánh Khu vực 2 , đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn đạt gồm cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao.

DN nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần một nửa tổng dư nợ toàn địa bàn. Điều này thể hiện sự tập trung tín dụng cho khu vực có vai trò quan trọng trong sản xuất và lưu thông hàng hóa của thành phố.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đang triển khai gói tín dụng 150.000 tỷ đồng hỗ trợ DN sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản. Đến hết tháng 10, doanh số giải ngân trong kỳ đạt 2.822 tỷ đồng, lũy kế từ đầu chương trình 32.529 tỷ đồng với dư nợ hiện tại 12.659 tỷ đồng.

TPHCM: Gần 5 triệu tỷ đồng đang chảy về đâu?- Ảnh 2.

Tín dụng TPHCM chảy mạnh vào DN vừa và nhỏ.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội , nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, TPHCM hiện có 12 dự án được phê duyệt, trong đó 3 dự án đã được giải ngân với doanh số lũy kế 280,86 tỷ đồng, dư nợ 260,94 tỷ đồng. Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn còn cho vay 3 dự án nhà ở xã hội ngoài TPHCM, với doanh số giải ngân 723,75 tỷ đồng và dư nợ 614,42 tỷ đồng.

Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được triển khai, với dư nợ 5.337 tỷ đồng; trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 5.327 tỷ đồng, trung và dài hạn 10 tỷ đồng.

Trong tháng 10, NHNN chi nhánh Khu vực 2 phối hợp với các sở, ngành và ngân hàng thương mại tổ chức nhiều hội nghị kết nối ngân hàng - DN tại các địa bàn như Tân Sơn Hòa, Bàn Cờ, Gò Vấp, Bình Tân… đã giải ngân 739.947 tỷ đồng.

Theo bà Liên, hoạt động tín dụng tại TPHCM trong 10 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định, đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng vốn cho sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương và đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng.

Theo Uyên Phương

Tiền phong

