Soán ngôi Nội Bài thành sân bay lớn nhất miền Bắc, Gia Bình lại gây 'choáng' về vốn đầu tư: 196.370 tỷ đồng!

Gia Bình tiến gần “cửa ngõ hàng không mới” của miền Bắc, vốn đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa hoàn tất báo cáo gửi Chính phủ liên quan đến hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo kết quả thẩm định, phương án đầu tư đáp ứng yêu cầu và đã được hơn 2/3 thành viên hội đồng thống nhất thông qua.

Trên cơ sở đồng thuận, hội đồng kiến nghị Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Bộ Xây dựng phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội. Sau khi được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ là người thừa ủy quyền Thủ tướng trình hồ sơ ra Quốc hội.

Video giả định mô phỏng Sân bay Gia Bình trong tương lai bằng AI ChatGPT

Theo định hướng, sân bay Gia Bình giữ vai trò cửa ngõ hàng không chiến lược, hỗ trợ giảm tải cho Nội Bài và tạo cực tăng trưởng mới cho vùng Thủ đô cũng như khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cảng hàng không được thiết kế đạt chuẩn 4F theo ICAO, đủ năng lực tiếp nhận máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới.

Tập đoàn Masterise – đơn vị đề xuất đầu tư – đặt mục tiêu 30 triệu hành khách/năm giai đoạn đầu, và mở rộng lên 50 triệu hành khách/năm sau năm 2050. Đây sẽ là một trong những cảng hàng không có quy mô lớn nhất cả nước khi hoàn thành toàn bộ hai giai đoạn.

4 đường băng, hạ tầng đồng bộ

Điểm nhấn nổi bật của dự án là 4 đường cất hạ cánh bố trí thành hai cặp độc lập, khoảng cách giữa hai cụm đường băng đạt 1.800 m, cho phép khai thác song song hoàn toàn. Hệ thống đường lăn, sân đỗ, khu kỹ thuật bay, cơ sở bảo dưỡng tàu bay, kho nhiên liệu ngầm… đều được đầu tư theo chuẩn quốc tế.

Ngoài nhà ga hành khách, dự án còn có tổ hợp dịch vụ hậu cần hàng không gồm sửa chữa – đại tu máy bay, cung ứng suất ăn, cung cấp nhiên liệu, bảo dưỡng thiết bị mặt đất và khu logistics hàng hóa.

Khu dịch vụ phi hàng không sẽ phát triển tổ hợp thương mại - logistics - dịch vụ hỗ trợ hành khách, kết hợp hệ thống an ninh, cứu nạn, giao thông kết nối đa phương thức và các công trình phụ trợ khác, theo tiêu chuẩn xanh - thông minh - bền vững.

Dự án sử dụng khoảng 1.884 ha đất, chính thức soán ngôi sân bay lớn nhất miền Bắc của Nội Bài (1.500 ha). Trên cả nước, Gia Bình chỉ xếp sau Long Thành (5.000 ha). Thời hạn khai thác lên tới 70 năm.

Tổng vốn đầu tư cho hai giai đoạn hơn 196.370 tỷ đồng (tương đương xấp xỉ 7,8 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay). Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 29.450 tỷ đồng, còn lại hơn 166.920 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp.

Mục tiêu khai thác được các loại máy bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.