TPHCM giải ngân vốn bồi thường năm 2025 đạt 63%

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trong năm 2024 và 2025.

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng; trong đó tổng chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 6.812 tỉ đồng; 1.077 trường hợp bị thu hồi đất.

Theo đó, tính đến nay, tổng số vốn bồi thường năm 2025 của 3 khu vực là 284 dự án, với tổng vốn bồi thường là 56.562 tỉ đồng, đã giải ngân 35.806 tỉ đồng (đạt 63%).

Trong đó, khu vực TPHCM 121 dự án, giải ngân được 20.859/25.142 tỉ đồng (đạt 83%); khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu 80 dự án, giải ngân được 3.433/6.672 tỉ đồng (đạt 45%); khu vực Bình Dương 86 dự án, giải ngân được 11.970/24.746 (đạt 48%).

Về công tác chi trả vốn bồi thường và bàn giao mặt bằng năm 2024, theo số liệu của 17 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (Ban bồi thường), vốn bồi thường của 157 dự án là 29.987 tỉ đồng.

Đến nay, tổng số tiền đã giải ngân là 29.342 tỉ đồng (đạt 98%), trong đó tổng số tiền đã chi trả là 22.432 tỉ đồng (đạt 76,5%). Tỉ lệ bàn giao mặt bằng (tính trung bình của 17 Ban bồi thường) là 83%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, chủ đầu tư dự án, UBND các xã, phường, đặc khu tập trung khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian quy định tại các thông báo kết luận, chỉ đạo của 3 tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án được giao vốn bồi thường năm 2025.

Nhận diện rõ điểm nghẽn, nút thắt và nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án cụ thể để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đối với dự án còn khối lượng lớn giải ngân vốn lớn.

Khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án (được bố trí vốn bồi thường), đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các địa phương có dự án có nguồn vốn đầu tư lớn.